Не стало актрисы Инны Чуриковой

79-летняя артистка долгое время страдала из-за проблемы со здоровьем

В субботу, 14 января, стало известно о смерти известной российской актрисы Инны Чуриковой.

О смерти Чуриковой сообщил директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер, пишет "Медуза".

Летом 2022 актриса получила тяжелую травму с переломами ребер, упав со сцены. После этого Чуриковой так и не удалось восстановиться.

Похороны предположительно пройдут 17 января, однако точная дата и место пока неизвестны, отметил Варшавер.

Инна Чурикова

Самые известные картины с участием актрисы: "Начало", "Морозко", "Тот самый Мюнхгаузен", "Военно-полевой роман", "Ребро Адама", "Ширли-мырли".

Напомним, недавно скончался украинский режиссер, заслуженный деятель искусств Украины Максим Арделян.