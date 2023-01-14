Не стало актриси Інни Чурикової

79-річна артистка тривалий час страждала через проблеми зі здоров’ям

У суботу, 14 січня, стало відомо про смерть відомої російської актриси Інни Чурикової.

Про смерть Чурикової повідомив директор театру "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер, пише "Медуза".

Влітку 2022 року актриса отримала тяжку травму з переломами ребер, впавши зі сцени. Після цього Чуриковій так і не вдалося відновитися.

Похорон імовірно пройде 17 січня, проте точна дата і місце поки невідомі, зазначив Варшавер.

Інна Чурікова

Найвідоміші картини за участю актриси: "Початок", "Морозко", "Той самий Мюнхгаузен", "Військово-польовий роман", "Ребро Адама", "Ширлі-мирлі".

Нагадаємо, нещодавно помер український режисер, заслужений діяч мистецтв України Максим Арделян.