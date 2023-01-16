"У кого-то комплексы": путин оконфузился во время нового появления на камеру

Пользователи сети заметили странности в новом интервью путина

Российский диктатор владимир путин в очередной раз насмешил сеть. Внимание многих пользователей привлекла не только абсурдная, но уже традиционная для главы кремля фраза "всё по плану", и то, как пропагандистам приходится подстраиваться под диктатора.

В комментарии росСМИ путин, отвечая на вопрос журналиста, о том, как он оценивает динамику так называемой "спецоперации", заявил, что динамика "положительная" и всё развивается "в рамках плана Минобороны и Генштаба".

Однако многих пользователей насмешили не уже обыденные бредни путина о его "победах", а то как именно журналистам пришлось брать у него интервью. На опубликованном пропагандистами видео можно заметить довольно странную деталь — интервьюера поставили настолько далеко от "царя", что в какой-то момент ему пришлось даже нагибаться и тянуться к нему.

Большинство пользователей сошлись в мысли о том, что такими ракурсами для съемки диктатор пытается компенсировать свои возможные комплексы по поводу роста. Другие посчитали, что путина снова "накрыла" паранойя. Ведь уже не для кого не секрет, что для встречи с президентом рф людям приходится сидеть по несколько недель на карантине. Например весной 2022 года издание BBC писало, что с 24 по 9 мая в Москве на карантине находилось до 400 человек ради того, чтобы пожать руку или просто приблизиться к путину.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети смеются с рассказов кремля о том, что путин якобы был на передовой.

Также "Телеграф" сообщал, что путин мочится во сне. Прислуга и охрана недовольно посмеиваются и теряют последнее уважение и страх к президенту рф, а врачи говорят "перенервничал".