"У когось комплекси": путін осоромився під час нової появи на камеру

Користувачі мережі помітили дивності в новому інтерв’ю путіна

Російський диктатор владимир путін вкотре насмішив мережу. Увагу багатьох користувачів привернула не лише абсурдна, але вже традиційна для глави кремля фраза "все за планом", а й те, як пропагандистам доводиться підлаштовуватися під диктатора.

У коментарі росЗМІ путін, відповідаючи на запитання журналіста, про те, як він оцінює динаміку так званої "спецоперації", заявив, що динаміка "позитивна" і все розвивається "в рамках плану Міноборони та Генштабу". Щоправда, не уточнив, чийого оборонного відомства і штабу, адже, коли кількість втрат армії росії вже давно перевищила 100 тисяч, напевно, навіть найбільш пропаленим z-патріотам все дивніше уявляти, що все це входило до планів їхньої армії. Також господар кремля висловив сподівання, що його загарбники вдадуться порадувати його своїми результатами.

Однак багатьох користувачів насмішили не вже звичайні марення путіна про його "перемоги", бо саме журналістам довелося брати в нього інтерв’ю. На опублікованому пропагандистами відео можна помітити досить дивну деталь – інтерв’юера поставили настільки далеко від "царя", що в якийсь момент йому довелося навіть нагинатися і тягтись до нього.

Більшість користувачів зійшлися на думці про те, що такими ракурсами для зйомки диктатор намагається компенсувати свої можливі комплекси щодо зростання. Інші вважали, що путіна знову "накрила" параноя. Адже вже нема для кого не секрет, що для зустрічі з президентом росії людям доводиться сидіти по кілька тижнів на карантині. Наприклад, навесні 2022 року видання BBC писало, що з 24 по 9 травня в Москві на карантині знаходилося до 400 осіб заради того, щоб потиснути руку або просто наблизитися до путіна.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в мережі сміються з оповідань кремля про те, що путін нібито був на передовій.