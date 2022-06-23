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путін мочиться уві сні? Скандальні подробиці від знавця "таємниць Кремля"

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
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Схоже, що шамани путіна не допомогли йому вилікуватися від хвороби Новина оновлена 23 червня 2022, 16:05
Схоже, що шамани путіна не допомогли йому вилікуватися від хвороби

Конфуз трапився з російським диктатором в ніч на 22 червня, кажуть джерела

До кривавого диктатора володимира путіна, який з кожним днем має все більш хворобливий вигляд, повернувся нічний енурез — хвороба, яка характеризується нетриманням сечі. Лікарі російського диктатора кажуть, що він нібито "перенервував".

Такою інформацією у четвер, 23 червня, поділився інсайдерський Telegram-канал "Генерал СВР". Вважається, що його автором є російський політичний аналітик та громадський діяч Валерій Соловей, який часто повідомляв неофіційну інформацію начебто з кулуарів Кремля.

"путін, на тлі букета захворювань, страждає на нічне нетримання, але кілька місяців таких інцидентів вдавалося уникати завдяки лікуванню та тимчасовому поліпшенню стану. Поки прислуга й охорона президента невдоволено посміюючись втрачають останню пошану і страх до президента, лікарі кажуть "перенервував"", — йдеться у повідомленні.

За його словами, російському президенту не допомогли навіть шамани, які в ніч з 21 на 22 червня під Адміністрацією диктатора рф проводили ритуали, які б мали принести йому здоров'я та удачу. Як раз цієї ночі путін й обмочився, коли спав.

Нагадаємо, що погіршення стану здоров'я російського диктатора обговорюють вже близько року. Попри те, що у Кремлі це всіма можливими способами приховують, президент країни-агресора видає себе сам — на початку червня йому довелося відмовитися від проведення традиційної прямої лінії з громадянами рф. Причиною нездужання деякі джерела називали нещодавно перенесену операцію. У той час як наближені до нього люди стверджують, що володимир путін хворий на онкологію, яка надто швидко прогресує.

Теги:
#Росія #Володимир Путін #Енурез #Хвороба