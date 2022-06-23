Конфуз случился с российским диктатором в ночь на 22 июня, говорят источники

К кровавому диктатору владимиру путину, который с каждым днем выглядит все более болезненно, вернулся ночной энурез — болезнь, характеризующаяся недержанием мочи. Врачи российского диктатора говорят, что он якобы "перенервничал".

Такой информацией в четверг, 23 июня, поделился инсайдерский Telegram-канал "Генерал СВР". Считается, что его автором является российский политический аналитик и общественный деятель Валерий Соловей, который часто сообщал неофициальную информацию вроде бы из кулуаров Кремля.

"Путин на фоне букета заболеваний страдает ночным недержанием, но несколько месяцев таких инцидентов удавалось избегать благодаря лечению и временному улучшению состояния. Пока прислуга и охрана президента, недовольно посмеиваясь, теряют последнее уважение и страх к президенту, врачи говорят "перенервничал"" — говорится в сообщении.

По его словам, российскому президенту не помогли даже шаманы, которые в ночь с 21 на 22 июня под Администрацией диктатора россии проводили ритуалы в надежде, что они должны принести ему здоровье и удачу. Как раз этой ночью путин обмочился, когда спал.

Напомним, что ухудшение состояния здоровья российского диктатора обсуждается уже около года. Несмотря на то, что в Кремле это всеми способами скрывают, президент страны-агрессора выдает себя сам — в начале июня ему пришлось отказаться от проведения традиционной прямой линии с гражданами россии. Причиной недомогания некоторые источники называли недавно перенесенную операцию. В то время как приближенные к нему люди утверждают, что владимир путин болен онкологией, которая слишком быстро прогрессирует.