У Словаччині розгорівся великий скандал із мером одного з міст через прапор росії: подробиці

Мер під час святкування фотографувався із російським прапором

Мер міста Полтар у Словаччині Петер Сітор потрапив у гучний скандал через запрошення на відзначення річниці звільнення міста від німецьких загарбників представників посольства росії. Крім того, він не соромлячись фотографувався з радянською символікою та з прапором країни-агресора, яка веде війну на території України вже майже 11 місяців.

Як пише видання Aktuality, святкування 78-ї річниці звільнення міста Полтар від німецьких загарбників відбулося 13 січня. Петер Сітор, який балотувався на посаду мера як незалежний кандидат за підтримки партій Smer проросійського експрем’єра Роберта Фіцо, Hlas, "Республіка" та Словацького руху відродження, обурив багатьох своїм вчинком. Крім демонстрації радянської символіки, він запросив представників посольства Росії, а потім ще й вручив їм пам’ятні листи.

Серед учасників святкування були також і прихильники росії, які принесли із собою російський прапор. З ним Сітор також вирішив сфотографуватись.

Після цього спалахнув великий скандал, однак у міській раді лише зазначили, що у святкуванні "не було нічого такого" і не варто його політизувати. Сам мер, до речі, не дав відповіді на питання, що цікавить багатьох, про те, чи вважає він на даний час і даної ситуації доречними прапори рф.

Засудити поведінку Сітора на урочистості вирішили й у Міністерстві оборони Словаччини.

"Міністерство рішуче виступає проти дій у місті Полтар, де 13 січня 2023 року відбулися урочистості з нагоди звільнення міста за участю делегації російської федерації — агресора, безпрецедентні напади якого Україна відбиває вже понад 10 місяців", — заявили в Міністерстві.

Крім того, у відомстві нагадали, що влітку 2022 року Росія включила Словаччину до списку ворожих країн. А тому така поведінка мера викликає ще більше подиву.

Повідомляється, що на святкуванні були голова партії Hlas Карін Янішова, міські депутати від "Республіки", Smer та інші. Співорганізатором виступу був Словацький союз антифашистських борців (SZPB).

У мерії наголосили, що саме він звернувся з проханням підняти радянський прапор та включити радянський гімн під час святкування річниці визволення Полтару.

Своєю чергою, глава міністерства оборони Ярослав Надь пригрозив цьому союзу припиненням співпраці з ним, якщо подібна діяльність триватиме.

"Якщо якась складова SZPB продовжить співорганізовувати заходи, на яких прославляється держава, яка вбиває безневинних, ми будемо змушені припинити з ними співпрацю — у всіх формах у рамках підписаної угоди про співпрацю, а також розглянемо, чи доцільно направляти представникам профспілки нагоди Словацького національного повстання", — сказав Ярослав Надь.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що восени 2022 року у гучний скандал потрапив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. На зустріч із футболістом Балаж Джуджаком він вбрався у шарф, на якому зображено карту "Великої Угорщини". До її складу "включили" і Україну.