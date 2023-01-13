Змусили звільнитися? ROSHEN потрапив у гучний скандал через відмову в роботі переселенці

Ольгу, яка виїхала з окупації, спочатку змусили звільнитися, а потім відмовили у роботі

Компанія ROSHEN, цукерки якої нещодавно знайшли в російських магазинах, опинилась в центрі чергового скандалу. Тепер неприємна історія розігралась навколо спроби жінки-переселенки влаштуватись на виробництво. За словами подруги сім’ї, жінку спочатку змусили звільнитися із попереднього місця роботи, після чого відмовилися брати на нове.

Про це розповіла Анастасія Аніканова, посилаючись на історію своєї подруги. За її словами, співробітниця компанії ROSHEN у грубій формі вказала мамі її подруги на вік та виставила за двері.

Знайти роботу жінці після 40 років в Україні дуже складно, що на практиці довела 57-річна мешканка Києва Ольга Іллівна. Вона разом із донькою, за словами Анастасії, переїхала до Києва з міста, яке зараз окуповано. Жінка три місяці не могла знайти роботу і нарешті домовилася на співбесіду в компанії ROSHEN на посаду пакувальниці цукерок у коробки.

Як розповіла Анастасія Аніканова, жінка з відділу кадрів фабрики Юлія Задерака кілька разів протягом двох тижнів спілкувалася телефоном із потенційною співробітницею та запевняла її, що візьме на роботу. Була одна умова – звільнитися з минулого місця роботи, що виявилося непросто. Справа в тому, що продуктовий супермаркет, у якому Ольга працювала останні 10 років, перебував в окупації і їй довелося подолати низку труднощів, щоби це зробити. Однак після того, як вона прийшла особисто на фабрику, у робочому місці їй відмовили, вказавши грубо на вік.

"Співбесіда була короткою, тривала менше хвилини — робітниця відділу кадрів ROSHEN Юлія сказала, що мама стара для упаковки цукерок у коробки, їй же 57 років! Юлія навіть не вибачилася, що змусила звільнитися маму. Який гріх і зухвалість дожити до такого віку. Яке нахабство не здохнути від орка, зуміти виїхати з окупації, винайняти квартиру в Києві та хотіти працювати… Єдина фраза, яку повторювала мама після такої співбесіди — "чому я досі живу", — написала Анастасія, посилаючись на публікацію подруги.

Дівчина повідомила, що Ольга разом із донькою мають намір писати скаргу в ROSHEN, а також хочуть почути пояснення від керівника відділу роботи з персоналом Світлани Личик, чому жінку 57 років не можна допускати до упаковки цукерок у коробки. Постраждалі впевнені, що Юлія Задерака перевищила свої службові повноваження, змусивши Ольгу звільнитися. На даний момент відповіді від представників компанії ROSHEN немає.

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