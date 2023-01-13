Заставили уволиться? ROSHEN угодил в громкий скандал из-за отказа в работе переселенке

Ольгу, которая выехала из оккупации, сначала заставили уволиться, а после отказали в работе

Компания ROSHEN, конфеты которой знедавно обнаружили в россиийских магазинах, оказалась в центре очередного скандала. Теперь неприятная история разыгралась вокруг попытки женщины-переселенки устроиться на производство. По словам подруги семьи, ее сначала вынудили уволиться с предыдущего места работы, после чего отказались брать на новое.

Об этом рассказала Анастасия Аниканова, ссылаясь на историю своей подруги. По ее словам, сотрудница компании ROSHEN в грубой форме указала маме ее подруги на возраст и выставила за дверь.

Найти работу женщине после 40 лет в Украине крайне сложно, что на практике доказала 57-летняя жительница Киева Ольга Ильинична. Она вместе с дочкой, по словам Анастасии, переехала в Киев из города, который сейчас оккупирован. Женщина три месяца не могла найти работу и вот наконец договорилась на собеседование в компании ROSHEN на должность упаковщицы конфет в коробки.

Как рассказала Анастасия Аниканова, женщина из отдела кадров фабрики Юлия Задерака несколько раз в течение двух недель общалась по телефону с потенциальной сотрудницей и уверяла ее, что возьмет на работу. Было одно условие — уволиться с прошлого места работы, что оказалось непросто. Дело в том, что продуктовый супермаркет, в котором Ольга работала последние 10 лет, находился в оккупации и ей пришлось преодолеть ряд трудностей, чтобы это сделать. Однако после того, как она пришла лично на фабрику, в рабочем месте ей отказали, грубо указав на возраст.

"Собеседование было коротким, длилось меньше минуты — работница отдела кадров ROSHEN Юлия сказала, что мама стара для упаковки конфет в коробки, ей же 57 лет! Юлия даже не извинилась, что заставила уволиться маму. Какой грех и дерзость дожить до такого возраста. Какая наглость не сдохнуть от орка, суметь уехать из оккупации, снять квартиру в Киеве и хотеть работать. Единственная фраза, которую повторяла мама после такого собеседования – "почему я до сих пор живу", — написала Анастасия, ссылаясь на публикацию подруги.

Девушка сообщила, что Ольга вместе с дочкой намерены писать жалобу в ROSHEN, а также хотят услышать объяснения от руководителя отдела по работе с персоналом Светланы Личик, почему женщину 57 лет нельзя допускать к упаковке конфет в коробки. Пострадавшие уверены, что Юлия Задерака превысила свои служебные полномочия, заставив Ольгу уволиться. На данный момент ответа от представителей фирмы ROSHEN нет.

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