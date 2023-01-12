"Акт демонстрации непокорности украинцев": организатор скандальной вечеринки в Куршевеле пафосно оправдалась

По словам девушки, публикации с празднования несли в себе "победное настроение"

Организатор скандальной вечеринки в честь своего дня рождения Алина Варакута выдала новую порцию оправданий за шумное гулянье в Куршевеле. До этого девушка говорила, что имеет право отмечать эту дату как и где угодно, но теперь принесла извинения. А решение о громком праздновании блогерка назвала "актом демонстрации непокорности украинского народа".

Об этом Варакута написала в своем Телеграм-канале, прокомментировав скандал вокруг ее вечеринки на горнолыжном курорте. Она опровергла, что является дочкой депутата или олигарха, так как выросла в "простой семье на Троещине".

Так, блогерка прокомментировала наличие на гулянье национальных символов.

"Сейчас каждый праздник украинца связан с одним желанием – победы. И это был акт демонстрации непокорности украинского народа в любое время. И нам не было страшно, что на этом курорте могут быть россияне, и может возникнуть некий конфликт, потому что наша позиция – категорична", — говорится в сообщении Варакуты.

Вместе с тем, девушка принесла извинения тем, кого оскорбили кадры с ее вечеринки в Куршавеле, облетевшие сеть.

"Я понимаю, что из-за положения вещей в стране сейчас, из-за личных потерь каждого я могла кого-то сильно оскорбить. Я хочу искренне извиниться за это и заверить, что публикация сториз с празднования несла в себе абсолютно противоположное, победное настроение", — добавила Варакута.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на вечеринке в честь именин Алины Варакуты были замечены украинская модель Карина Жосан и ее муж Сергей Ошеровский, разыскиваемый МВД.