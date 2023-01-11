"Наши клоуны в Куршевеле": украинская модель с мужем в розыске веселятся на элитном курорте на фоне флага Украины (видео, фото)

Ошеровский, по данным журналиста Ткача, имеет общие дела с нардепом от ОПЗЖ

Пока многие украинцы отдают жизни за свою родину находятся и те, кто в это время может позволить себе отдыхать элитных курортах. Так, например,обладательница звания "Мисс Украина Вселенная"-2018 Карина Жосан и ее муж Сергей Ошеровский, разыскиваемый МВД Украины веселятся с танцами на столе в Куршевеле на фоне флага Украины. На раскошное времяпрепровождение украинской "элиты" обратила внимание даже россиянка Ксения Собчак. По её данным, гуляния в одном из самых дорогих ресторанов курорта обошлись отдыхающим не менее, чем в 20 тысяч евро.

Добавим, что в ресторане Bagatelle, в котором отдыхали вышеназванные лица, подают чёрную икру по 2100 евро за чуть более 100 грамм, и шампанское Dom Perignon по 660 евро за бутылку.

Как отметил украинский журналист Михаил Ткач, он видел героев вечеринки в Монако еще несколько месяцев назад.

"Эти люди в праздничном настроении герои материала "Батальон Монако 2", которых этим летом мы зафиксировали во всех пафосных местах Монте Карло, Монако и Ниццы и которые, конечно, потом ходили в префектуру Ниццы удлинять статус беженцев, Карина Жосан и ее муж Сергей Ошеровский", — рассказал Ткач.

При этом, отметил Ткач, Ошеровский находится в розыске МВД Украины "Постановление суда о разрешении на задержание с целью привода".

"Находится надо сказать не очень эффективно, потому что он не в Украине уже год", — говорит Ткач.

Кроме того, по данным журналиста, Ошеровский имеет отношение к так называемой бригаде "Потапов". Они, по словам Ткача, обслуживают строительство народного депутата от ОПЗЖ Вадима Столара, который, к слову, недавно был замечен в русском ресторане в Дубае.

"Еще раз. Мужчина в розыске громко гуляет в Куршавеле. И его жена публикует видео, как они демонстративно тратят деньги. Уберите коррупцию и эти люди умрут от голода в однушках на Борщаговке. А пока они позорят Украину в Монако, Дубае и Куршавеле, это означает, что коррупцию вы не убрали и они продолжают зарабатывать. Это означает что продолжают зарабатывать те, кто их крышует Зарабатывают те, кто крышует тех, кто крышует их. И так дальше. И самое болезненное то, что все это происходит именно в это трагическое время", — говорит Ткач.

В видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, ранее мы писали о том, что СМИ назвали поименно бежавший в Европу батальон "Монако".