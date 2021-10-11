Мисс "Украина Вселенная-2018" вышла замуж: как прошла свадьба и кто ее избранник (фото)
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Род деятельности своего возлюбленного девушка не раскрывает.
Мисс "Украина Вселенная-2018" Карина Жосан вышла замуж за своего возлюбленного по фамилии Ошер. Молодожены расписались в документ-сервисе "Готово", а затем отправились праздновать свадьбу в роскошный ресторан.
Кадрами с радостного события модель поделилась в своем Инстаграм.
Девушка сфотографировалась в объятиях своего мужа на фоне стенда с надписями "Я тебя люблю" на разных языках. На ней было надето ланоничное белое платье с открытыми плечами и роскошные украшения.
"Mr. and Mrs. Osher", – подписала девушка совместные снимки.
Имя своего мужа Жосан не уточнила, как не раскрывает она и его род деятельности. Отметим, однако, что ранее модель, которая нигде не работала, зато умудрялась путешествовать по роскошным курортам заявила, что у нее есть мужчина, который ее спонсирует. Украинка называла его "влиятельным человеком".
Кто такая Карина Жосан
Карина Жосан родилась в поселке Овидиополь Одесской области. Девушке 26 лет. Ее рост — 180 см. Карьеру модели начинала в странах Азии, благодаря чему в совершенстве овладела китайским языком. Корону "Мисс Украина-Вселенная" получила в 2018 году.
Сейчас девушка работает ведущей на телеканалах Fashion TV и MUSIC BOX.
Как сообщал "Телеграф", ранее замуж вышла героиня Олимпиады в Токио Анжелика Терлюга.
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