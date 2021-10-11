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Міс "Україна Всесвіт-2018" вийшла заміж: як пройшло весілля і хто її обранець (фото)

Автор
Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Карині Жосан 26 років Новина оновлена 11 жовтня 2021, 16:59
Карині Жосан 26 років

Рід діяльності свого коханого дівчина не розкриває.

Міс "Україна Всесвіт-2018" Карина Жосан вийшла заміж за свого коханого на прізвище Ошер. Молодята розписалися в документ-сервісі "Готово", а потім відправилися святкувати весілля в розкішний ресторан.

Кадрами з радісної події модель поділилася в своєму Інстаграм.

Дівчина сфотографувалася в обіймах свого чоловіка на фоні стенду з написами "Я тебе люблю" різними мовами. Вона була одягнена у лаконічну білу сукню з відкритими плечима і розкішні прикраси.

"Mr. and Mrs. Osher", — підписала дівчина спільні знімки.

Карина Жосан вийшла заміж
Карина Жосан вийшла заміж
Карина Жосан та її коханий розписалися
Карина Жосан та її коханий розписалися

Ім’я свого чоловіка Жосан не уточнила, як не розкриває вона і його рід діяльності. Відзначимо, однак, що раніше модель, яка ніде не працювала, зате примудрялася подорожувати розкішними курортами заявила, що у неї є чоловік, який її спонсує. Українка називала його "впливовою людиною".

Хто така Карина Жосан

Карина Жосан народилася в селищі Овідіополь Одеської області. Дівчині 26 років. Її зріст — 180 см. Кар’єру моделі починала в країнах Азії, завдяки чому досконало опанувала китайську мову. Корону "Міс Україна-Всесвіт" отримала в 2018 році.

Зараз дівчина працює ведучою на телеканалах Fashion TV і MUSIC BOX.

Як повідомляв "Телеграф", раніше заміж вийшла героїня Олімпіади в Токіо Анжеліка Терлюга.

Теги:
#Модель #Міс Всесвіт #Карина Жосан
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