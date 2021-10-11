Міс "Україна Всесвіт-2018" вийшла заміж: як пройшло весілля і хто її обранець (фото)

Рід діяльності свого коханого дівчина не розкриває.

Міс "Україна Всесвіт-2018" Карина Жосан вийшла заміж за свого коханого на прізвище Ошер. Молодята розписалися в документ-сервісі "Готово", а потім відправилися святкувати весілля в розкішний ресторан.

Кадрами з радісної події модель поділилася в своєму Інстаграм.

Дівчина сфотографувалася в обіймах свого чоловіка на фоні стенду з написами "Я тебе люблю" різними мовами. Вона була одягнена у лаконічну білу сукню з відкритими плечима і розкішні прикраси.

"Mr. and Mrs. Osher", — підписала дівчина спільні знімки.

Карина Жосан вийшла заміж

Карина Жосан та її коханий розписалися

Ім’я свого чоловіка Жосан не уточнила, як не розкриває вона і його рід діяльності. Відзначимо, однак, що раніше модель, яка ніде не працювала, зате примудрялася подорожувати розкішними курортами заявила, що у неї є чоловік, який її спонсує. Українка називала його "впливовою людиною".

Хто така Карина Жосан

Карина Жосан народилася в селищі Овідіополь Одеської області. Дівчині 26 років. Її зріст — 180 см. Кар’єру моделі починала в країнах Азії, завдяки чому досконало опанувала китайську мову. Корону "Міс Україна-Всесвіт" отримала в 2018 році.

Зараз дівчина працює ведучою на телеканалах Fashion TV і MUSIC BOX.

Як повідомляв "Телеграф", раніше заміж вийшла героїня Олімпіади в Токіо Анжеліка Терлюга.