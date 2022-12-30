Известного нардепа от ОПЗЖ увидели в русском ресторане в Дубае - заведение не из дешевых (фото)

Нардеп был замечен в ОАЭ на прошлой неделе

Пока украинские защитники продолжают отдавать жизни в войне с россией депутаты запрещенной в Украине партии ОПЗЖ (Оппозиционная платформа при жизни) отдыхают в Объединенных Арабских Эмиратах.

Так, по данным журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача в Дубае был замечен один из представителей украинской элиты народный депутат Вадим Столяр. На прошлой неделе он посещал один из дубайских ресторанов с названием, отсылающим к российской империи — "Suvoroff".

Судя по ценам в меню заведения, вероятно, вечер народному избраннику обошелся в круглую сумму. Так, например, за греческий салат у посетителей этого ресторана попросят 80 дирхам или примерно 800 гривен.

За сырную тарелку в "Suvoroff" придется заплатить 230 дирхам (2300 гривен), за набор фруктов и ягод — 390 дирхам (3900 гривен), а если посетитель захочет куриных крылышек, то с него возьмут 180 дирхам (1800 гривен).

Согласно данным из открытых источников, владельцами ресторана являются выходцы из Казахстана, которые основали свой бизнес в россии (сеть ресторанов Umi), а уже после в ОАЭ. Заведение позиционирует себя, как ресторан русской кухни и в своем названии и интерьере восхваляет российских идолов, а именно любимца путина Суворова.

"Почему Суворов-спросите Вы? Потому что, это великий полководец и стратег, который не проиграл ни одно сражение! Так же и команда нашего ресторана выстроила стратегию наилучшего сервиса", — рассказывают владельцы о своем примере для подражания.

Отметим, что нисколько не удивляет, что член пророссийской партии выбрал для своего отдыха именно такой ресторан, с нотками российской империи, которую путин так хочет восстановить и для этого убивает тысячи украинцев.

Напомним, ранее мы писали о том, что человека, похожего на нардепа от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Несторо Шуфрича, заметили в самолете, который направлялся в Барселону.

Также мы сообщали о том, что в Вене заметили мужчину, похожего на главу путинской разведки.