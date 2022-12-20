Шуфрич покинул Украину? похожего на нардепа мужчину заметили на пути в Барселону (фото)

Шуфрич уже не первый раз пересекает границу

Нардеп от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич мог покинуть Украину и отправиться в Испанию. Сейчас депутат якобы вылетел из Будапешта в Барселону.

Как сообщает известный украинский Telegram-паблик "Труха", 20 декабря в столице Венгрии (Будапеште) был замечен человек, похожий на Шуфрича. Мужчина сидел в самолете, который направляется в Барселону.

На запечатленных очевидцами кадрах можно увидеть, что мужчина, сидя у окна самолета, снимает на телефон кого-то. Однако непонятно, к кому именно он обращается.

В настоящий момент неизвестно, как именно Шуфрич смог покинуть страну, однако, напомним, что в мае 2022 года политик уже пересекал госграницу. Тогда он заявил, что "выехал по семейным делам, абсолютно законно".

В это же время лишенный украинского гражданства экс-соруководитель партии ОПЗЖ Вадим Рабинович, вероятно, до сих пор находится на территории Израиля, так и не рискнув вернуться в Украину после полномасштабного вторжения рф.

Напомним, ранее мы писали о том, что одиозный политик Нестор Шуфрич насмешил сеть рассказом про оборону Киева. Большинство пользователей соцсетей не поверили в рассказы политика и посчитали их обманом.

Также мы писали о том, что украинцы были возмущены итогами выборов в НОК Украины, а уже на следующий день Суркис и Шуфрич подали заявления о выходе из его состава.