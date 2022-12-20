Шуфрич залишив Україну? схожого на нардепа чоловіка помітили на шляху до Барселони (фото)

Шуфрич уже не вперше перетинає кордон

Нардеп від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич міг залишити Україну та вирушити до Іспанії. Наразі депутат нібито вилетів із Будапешта до Барселони.

Як повідомляє відомий український Telegram-паблік "Труха", 20 грудня у столиці Угорщини (Будапешті) було помічено людину, схожу на Шуфрича. Чоловік сидів у літаку, який прямує до Барселони.

На зображених очевидцями кадрах можна побачити, що чоловік, сидячи біля вікна літака, знімає на телефон когось. Однак незрозуміло, до кого саме він звертається.

Наразі невідомо, як саме Шуфрич зміг залишити країну, однак, нагадаємо, що у травні 2022 року політик уже перетинав держкордон. Тоді він заявив, що "виїхав у сімейних справах, абсолютно законно".

У цей же час позбавлений українського громадянства ексокерівник партії ОПЗЖ Вадим Рабинович, ймовірно, досі перебуває на території Ізраїлю, так і не ризикнувши повернутися до України після повномасштабного вторгнення росії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що одіозний політик Нестор Шуфрич насмішив мережу розповіддю про оборону Києва. Більшість користувачів соцмереж не повірили в оповідання політика і вважають їх обманом.

Також ми писали про те, що українців було обурено підсумками виборів до НОК України, а вже наступного дня Суркіс та Шуфрич подали заяви про вихід із його складу.