"Врятувати рядового Шуфрича": одіозний політик розвеселив розповіддю про оборону Києва

У мережі розповідь нардепа піддали великим сумнівам

Депутат від забороненої в Україні партії ОПЗЖ (Опозиційна платформа за життя) і за сумісництвом голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Нестор Шуфрич вчергове прикував до себе увагу новою заявою щодо власних "досягнень". Зокрема, одіозний парламентарій, якого нещодавно затримували українські силовики, повідомив, що у перші дні повномасштабного російського вторгнення нібито став тероборонівцем одного з "невеликих столичних загонів" і готовий був захищати у його складі Верховну Раду.

Про це політик сказав під час свого чергового інтерв’ю виданню "Детектор медіа", відповідаючи на запитання журналіста щодо того, чи є серед колег нардепа по "ОПЗЖ" хтось, хто пішов воювати.

"Так, багато. Десь семеро. Вони пішли в тероборону, потім в армію", — пояснив він, додавши, що й сам тримав автомат у руках у перші дні вторгнення рф.

"Ми декількох переконали повернутися до роботи в парламенті, куди їх обрали українські громадяни. Зараз троє служать в армії. В перші дні ми всі були з автоматами в руках. Коли була загроза нападу на Київ, скажу відверто, я теж приєднався до невеликого загону і з автоматом готовий був захищати Верховну Раду", — пояснив скандальний політик.

Варто відзначити, що "відверті зізнання" Голови парламентського комітету з питань свободи слова щодо його готовності захищати будівлю парламенту від окупантів спровокували появу низки саркастичних обговорень у Мережі. Зокрема, більшість користувачів вважають розповіді Шуфрича не вірять і вважають їх брехнею.

Нагадаємо, як головний редактор українського видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов не зумів стриматися під час промови Шуфрича тож "наваляв" нардепу прямо у прямому ефірі шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Після ефектної бійки Шуфрич і Бутусов стали головними героями низки кумедних карикатур опублікованих у мережі.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, як у листопаді одіозний політик Шуфрич став одним із членів Національного Олімпійського комітету, але в результаті скандалу за його участі він був звільнений.