"Спасти рядового Шуфрича": одиозный политик развеселил рассказом про оборону Киева

В сети рассказ нардепа подвергли большим сомнениям

Депутат от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ (Оппозиционная платформа при жизни) и по совместительству председатель Комитета Верховной Рады по свободе слова Нестор Шуфрич в очередной раз приковал к себе внимание новым заявлением о собственных "достижениях". В частности, одиозный парламентарий, недавно задерживаемый украинскими силовиками, сообщил, что в первые дни полномасштабного российского вторжения якобы стал терробороновцем одного из "небольших столичных отрядов" и готов был защищать в его составе Верховную Раду.

Об этом политик сказал во время своего очередного интервью изданию " Детектор медиа ", отвечая на вопросы журналиста относительно того, есть ли среди коллег нардепа по "ОПЗЖ" кто-нибудь, кто пошел воевать.

"Да, много. Где-то семеро. Они пошли в терроборону, потом в армию", — пояснил он, добавив, что и сам держал автомат в руках в первые дни вторжения России.

"Мы несколько убедили вернуться к работе в парламенте, куда их избрали украинские граждане. Сейчас трое служат в армии. В первые дни мы все были с автоматами в руках. Когда была угроза нападения на Киев, скажу откровенно, я тоже присоединился к небольшому отряду и с автоматом готов был защищать Верховную Раду", — объяснил скандальный политик.

Стоит отметить, что "откровенные признания" Председателя парламентского комитета по свободе слова относительно его готовности защищать здание парламента от оккупантов спровоцировали появление ряда саркастических обсуждений в Сети. В частности, большинство пользователей считают рассказы Шуфрича не верят и считают их обманом.

Напомним, как главный редактор украинского издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов не сумел сдержаться во время речи Шуфрича, поэтому "навалял" нардепу прямо в прямом эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера". После эффектной потасовки Шуфрич и Бутусов стали главными героями ряда забавных карикатур опубликованных в сети.

Ранее "Телеграф" также сообщал, как в ноябре одиозный политик Шуфрич стал одним из членов Национального Олимпийского комитета, но в результате скандала с его участием он был уволен.