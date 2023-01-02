Путиниста Газманова чуть не избили на вечеринке в Дубае за поддержку войны в Украине (видео)

Ему задали всего один вопрос

Популярный российский певец и ярый путинист Олег Газманов, на которого еще в октябре 2022 года ЕС наложила персональные санкции, на днях выступал на корпоративе в Дубае. Не обошлось на вечеринке без инцидентов — у собравшихся, оказывается, есть вопросы к позиции артиста по поводу войны в Украине.

Так, во время исполнения Газмановым песни "Мои ясные дни" к нему подошли двое неизвестных. Один из них попытался отобрать у исполнителя микрофон и узнать ЗА войну он или ПРОТИВ. Инцидент попал на видео, его в твиттере опубликовал пользователь Виталий Чуксин.

"Ты за войну? Скажи: "Я не за войну". "Я против войны" — скажи", — требовали двое незнакомцев у Газманова. Тот отреагировал ожидаемо и, конечно же, не дал прямого ответа. Зато заявил: "Ребята, дайте отдохнуть" и убежал от своих "обидчиков".

Кстати, по данным Telegram-канала "НеМалахов сливки", на новогоднем корпоративе в Эмиратах засветился не только Газманов, но и другие российские исполнители. По сети уже гуляют кадры, в частности, с группой "Иванушки International" и Валерием Меладзе.

Еще немного видео из новогоднего корпоратива в Дубае, где было немало российских исполнителей

Напомним, что в марте прошлого года на митинге в Лужниках по поводу очередной годовщины аннексии Крыма Газманов пел об оккупации Украины, Беларуси и Молдовы. Тогда путинист исполнил свою песню "Сделан в СССР" (рус. — "Сделанный в СССР"), которая начинается со слов: "Украина и Крым, Беларусь и Молдова — это моя страна". А еще сторонник военного вторжения россии в Украину хочет получить израильское гражданство.

Ранее мы говорили, что в странах бывшего СССР резко упал спрос на русскую музыку. После полномасштабного военного вторжения все большее число стран отказывается от русской культуры и всего, что с ней связано.