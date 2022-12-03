В странах бывшего СССР резко упал спрос на российскую музыку: в украинских чартах все еще остается одна песня из рф

Российская музыка теряет популярность даже в самой россии

После начала вторжения в Украину в россии дела пошли не самым лучшим образом, помимо потерь на фронте, экономических санкций и политической изоляции ей грозит еще одно поражение. На этот раз на культурном фронте.

Например, в странах бывшего Советского союза стали меньше слушать российскую музыку, о чем свидетельствуют тренды Apple Music. В исследовании РБК наглядно показано, сколько российских песен были в топ-10 в 2021 году и в 2022 году.

На инфографике не отображен топ из Грузии, а в компании не объясняют, почему его там не формируют.

В нижеприведенном списке показано, что в сравнении с прошлым годом количество российской музыки в топах стран бывшего СССР значительно уменьшилось. Обратную тенденцию показала лишь Туркменистан и Армения.

При этом показательно то, что в Кыргызстане и Литве российская музыка вообще ушла из топов.

В Украине в прошлом году 9 из 10 строчек в топе занимали российские исполнители, а в этом году туда попала лишь одна композиция от скандальной Инстасамки.

Как сообщалось ранее, победители Евровидения 2022 Kalush Orchestra объявили "музыкальную мобилизацию" в Украине и призвали отказаться от прослушивания российской музыки.