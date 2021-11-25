Российскую Инстасамку хотят запретить за пропаганду проституции

Несовершеннолетние оказываются под негативным влиянием 21-летней скандальной особы

Российскую блогершу Инстасамку (наст. имя Дарья Зотеева), которая в сентябре во время концерта в Киеве выгнала из зала своего фаната, обвинили в пропаганде разврата и проституции среди детей и молодежи.

Об этом сообщает Telegram-канал "Беспощадный пиарщик".

В документах, прикрепленных к посту, говорится, что "Общественный центр по защите традиционных семейных ценностей "Иван Чай" в России требует от генеральной прокуратуру РФ обратить внимание на неоднократные нарушения законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 21-летняя Инстасамка, песни которой пропитаны одним матом, во время своих концертов вместе с рэпером Moneyken выводят несовершеннолетних поклонников на сцену.

Родители очень обеспокоены этим и на законодательном уровне обвиняют рэп-исполнительницу в пропаганде разврата и проституции среди детей.

Дарья Зотеева, более известная как Instasamka — российская певица и инстаблогер. Одна из самых популярных девушек в России за 2019 год по версии Google. В 2019 году стала широко известна после скандала, связанного с фильмом "Она вам не Инстасамка", в котором было рассказано о множественных случаях обмана аудитории с ее стороны.

Напомним, что в феврале этого года Инстасамка заявила, что ее на улице облили зеленкой, однако многие восприняли это, как хайп.

По поводу парня, которого скандальная рэп-исполнительница вывела из зала во время своего выступления в Киеве полтора месяца назад, то после разглашения об инциденте украинцы раскритиковали поведения россиянки и выразили негодование, почему другие присутствующие не стали на защиту своего соотечественника.