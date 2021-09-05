"Виведіть його на**й": Інстасамка з матами вигнала глядача з концерту в Києві (відео)

Інстасамка приїхала в Київ

Російська блогерка і реп-виконавиця Дарина Зотеєва, більш відома під ніком Інстасамка, приїхала з концертом до Києва, на якому відзначилася зухвалою поведінкою.

Як видно на кадрах, оприлюднених телеграм-каналом "Политика Страны", дівчина зупинила виступ і попросила охорону вивести одного з відвідувачів, який їй не сподобався.

"У мене є одна людина, яка мені не подобається в залі. Можна його вивести на**й?", — сказала вона.

Примітно, що після цього відвідувачі клубу почали в нецензурній формі закликати хлопця покинути зал. На відео не видно, чи пішов він самостійно або ж його вивели, але після цього концерт продовжився.

Обережно на кадрах присутня нецензурна лексика!

Зотеєва відома не тільки своєю медійною діяльністю, а й численними скандалами. Зокрема, про обмани аудиторії з її боку навіть було знято фільм "Вона вам не Інстасамка".

У лютому цього року, після скандалу з візажистами, вона заявила, що невідомий облив її зеленкою. Втім, тоді багато припустили, що вона зробила це сама заради більшого хайпа.

З огляду на це неможливо з упевненістю заявляти про те, що інцидент в київському клубі не є частиною шоу.