Укр

"Выведите его на**й": Инстасамка с матами выгнала зрителя с концерта в Киеве (видео)

Автор
Г. Лубенец
Дата публикации
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Автор
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Инстасамка (Дарья Зотеева) Новость обновлена 05 сентября 2021, 23:03
Инстасамка (Дарья Зотеева)

Инстасамка приехала в Киев

Российская блогерша и рэп-исполнительница Дарья Зотеева, более известная под никнеймом Инстасамка, приехала с концертом в Киев, на котором отличилась вызывающим поведением.

Как видно на кадрах, обнародованных телеграм-каналом "Политика Страны", девушка остановила выступление и попросила охрану вывести одного из посетителей, который ей не понравился.

"У меня есть один человек, который мне не нравится в зале. Можно его вывести на**й?", — сказала она.

Примечательно, что после этого посетители клуба начали в нецензурной форме призывать парня покинуть зал. На видео не видно, ушел ли он самостоятельно или же его вывели, но после этого концерт продолжился.

Осторожно на кадрах присутствует нецензурная лексика!

Зотеева известна не только своей медийной деятельностью, но и многочисленными скандалами. В частности, об обманах аудитории с ее стороны даже был снят фильм "Она вам не Инстасамка".

В феврале этого года, после скандала с визажистами, она заявила, что неизвестный облил ее зеленкой. Впрочем, тогда многие предположили, что она сделала это сама ради большего хайпа.

Учитывая это невозможно с уверенностью заявлять о том, что инцидент в киевском клубе не является частью представления.

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