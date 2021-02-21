Вся в слезах и зеленке: блогерша Инстасамка заявила о нападении (видео)

Российский блогер и рэпер Инстасамка (в быту Даша Зотеева) заявила о нападении неизвестного мужчины, который облил ее зеленкой.

Соответствующей историей она поделилась в сториз в Инстаграм.

По ее словам, неизвестный мужчина подбежал к ней и плеснул зеленой жидкостью ей в лицо.

В телеграм-канале Mash также указывают на то, что в последнюю неделю она жаловалась на травлю в интернете, а также на стилистов, которые постоянно опаздывают.

Впрочем, не все пользователи сети поверили ее истории:

"Спасибо за очередной хайп и вранье";

"Вот он, настоящий король хайпа";

"Сама себя измазала", - пишут комментаторы.

На Инстаграм-страницу девушки подписано 3,9 миллиона человек.

Напомним, российский блогер по имени Виктория накачала губы, а они начали расти с каждым часом. Теперь она боится, что они лопнут и просит о помощи.