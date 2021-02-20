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"Губу накачала, а мозги забыла": в сети обсуждают неудачное увеличение губ блогера из России (видео)

"Губу накачала, а мозги забыла": в сети обсуждают неудачное увеличение губ блогера из России (видео)
05:29 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

В 21 веке многие девушки делают себе так называемые "уколы красоты" и пытаются любыми способами добавить себе красоты - увеличивают губы, наращивают волосы, ресницы. Однако не всегда подобные процедуры заканчиваются именно "красотой".

Блогер из России, девушка Виктория стала жертвой либо непрофессиональных мастеров, возможно плохого аппарата, а возможно это просто аллергическая реакция ее организма. Вика накачала губы, а они начали расти с каждым часом. Об этом она рассказала своим подписчикам, и обратилась с просьбой о помощи. Блогерша боится, что они лопнут и просит о помощи.

Ролик опубликовал телеграмм-канал LIFE SHOT.

В комментариях под видео мнения, как всегда, разделились. Одним жалко девушку, другие же считают, что она получила по заслугам, так как нужно думать перед тем, как что-либо делать.

 

"Жалко, что мозг не растёт с каждым часом", "Тупая овца и ничего более", "Ей что строительной пеной губы качали", "А чего со своими губами не жилось? Все выпендриваетесь...даже почему - то не жалко....", "Губы базуки" - пишут в сети.

Ранее, "Телеграф" писал, что еще одна Instagram-блогер скончалась в юном возрасте после долгого периода борьбы с анорексией. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Красота, Блогер.
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