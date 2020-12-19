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Популярная Instagram-блогер умерла от анорексии (фото)

Популярная Instagram-блогер умерла от анорексии (фото)
Обновлено 19:48 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Популярная Instagram-блогер Йоси Мария умерла в возрасте 24 лет после долгого периода борьбы с анорексией. 

Как пишет The Sun, причиной стал отказ сердца. 

Издание уточняет, что она уснула на руках у друга и не проснулась. 

Примечательно, что за несколько дней до рокового события она разместила в соцсетях пост, в котором говорила, что не хочет быть одной из десяти человек, умирающих от анорексии. 

Мария родом из Киля (Германия), долгое время она боролась с расстройством пищевого поведения и выкладывала в Instagram прогресс преодоления последствий анорексии. Также она неоднократно предупреждала фанов о сопутствующих опасностях. 

"Я точно знаю, что выгляжу вот так, и нет, не думаю, что это красиво. Я люблю быть стройной, но не худой. (Это все еще болезнь, многие забывают об этом и осуждают вас за это)", - писала она. 

На ее страницу подписано более 130 тысяч человек. 

Как сообщалось ранее, Виктории Бекхэм понадобилась помощь врачей из-за своей диеты. 

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Все по теме:

Анорексия, Смерть, Блогер, Йоси Мария.

Автор:

Телеграф
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