Популярная Instagram-блогер умерла от анорексии (фото)

Популярная Instagram-блогер Йоси Мария умерла в возрасте 24 лет после долгого периода борьбы с анорексией.

Как пишет The Sun, причиной стал отказ сердца.

Издание уточняет, что она уснула на руках у друга и не проснулась.

Примечательно, что за несколько дней до рокового события она разместила в соцсетях пост, в котором говорила, что не хочет быть одной из десяти человек, умирающих от анорексии.

Мария родом из Киля (Германия), долгое время она боролась с расстройством пищевого поведения и выкладывала в Instagram прогресс преодоления последствий анорексии. Также она неоднократно предупреждала фанов о сопутствующих опасностях.

"Я точно знаю, что выгляжу вот так, и нет, не думаю, что это красиво. Я люблю быть стройной, но не худой. (Это все еще болезнь, многие забывают об этом и осуждают вас за это)", - писала она.

На ее страницу подписано более 130 тысяч человек.

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