Виктории Бекхэм понадобилась помощь врачей из-за диеты

Британской певице и модному дизайнеру Виктории Бекхэм, которая вместе с супругом Дэвидом Бекхэмом переболела коронавирусом, пришлось изменить свою строгую диету.

Как сообщает издание Mirror, в крови 46-летней знаменитости обнаружилось слишком большое количество токсичной ртути, а все из-за того, что Виктория ест только одну рыбу и овощи. Видно, употребление морепродуктов звезде придется сократить.

"У Виктории был зашкаливающий уровень ртути. Поэтому врачи сделали ей промывку печени, чтобы избавить организм от токсинов", - сообщает изданию источник. "Она прекрасно себя чувствует, она такая же стройная и подтянутая, как всегда".

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Стоить отметить, что Виктория Бекхэм часто критикуют из-за чрезмерной худобы. Некоторые обвиняют ее в пропаганде анорексии. Но экс-участнице женской поп-группы Spice Girls и матери четырех детей вполне комфортно в своем теле, а моделей для собственного бренда она подбирает, исходя из собственных стандартов красоты.

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View this post on Instagram A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham)

В этом году Виктория и Дэвид Бекхэм отпраздновали 21-ю годовщину свадьбы. Пара поделилась архивными кадрами из долгой супружеской жизни.