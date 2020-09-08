Бекхэмы тайно переболели коронавирусом

Известный в прошлом футболист, а ныне футбольный функционер Дэвид Бекхэм вместе с женой тайно переболели на коронавирус. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, прошлой весной чета Бекхэмов заразилась COVID-19.

Сообщается, что супруги подхватили коронавирус в США, где Дэвид проводил деловые встречи, связанные с его клубом МЛС Интер Майами. По прилету в Британию он и Виктория почувствовали недомогание. Кроме того, позднее симптомы COVID-19 стали проявляться у персонала Бекхэмов. В итоге пара решила уйти на жесткий карантин, а позднее они сделали тест, который и подтвердил их опасения.

Уточняется, что все лето чета Бекхэмов провела в своем поместье регулярно делая тесты на COVID-19.

Ранее Виктория Бекхэм умилила фанов совместным снимком с мужем.