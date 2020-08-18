"Дэвид, я люблю тебя": Виктория Бекхэм умилила фанов совместным снимком с мужем

Британский модельер Виктория Бекхэм поделилась новым совместным снимком со своим супругом, футболистом Дэвидом Бекхэмом.

Дизайнер опубликовала на своей странице в Инстаграме совместный снимок с мужем.

На фото Виктория и Дэвид позировали на живописном фоне в стильных образах. Модельер предстала в коротких шортах молочного цвета с широким темно-коричневым кожаным поясом и голубой рубашке модели оверсайз. Дэвид надел бежевую свободной футболку и черные брюки.

В подписи к новому снимку Виктория призналась супругу в любви. "Целую! Дэвид, я люблю тебя", — написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Kisses @davidbeckham, I love u Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 18 Авг 2020 в 4:27 PDT

Поклонники звездной пары в комментариях оставляют восхищенные отзывы, как крепким союзом, так и красотой звездной пары. "Красивая пара", "Крепкая и красивая семья", "Роскошные!", "Вы потрясающие", — пишут в фанаты.