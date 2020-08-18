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"Дэвид, я люблю тебя": Виктория Бекхэм умилила фанов совместным снимком с мужем

"Дэвид, я люблю тебя": Виктория Бекхэм умилила фанов совместным снимком с мужем
18:17 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Британский модельер Виктория Бекхэм поделилась новым совместным снимком со своим супругом, футболистом Дэвидом Бекхэмом.

Дизайнер опубликовала на своей странице в Инстаграме совместный снимок с мужем.

На фото Виктория и Дэвид позировали на живописном фоне в стильных образах. Модельер предстала в коротких шортах молочного цвета с широким темно-коричневым кожаным поясом и голубой рубашке модели оверсайз. Дэвид надел бежевую свободной футболку и черные брюки.

В подписи к новому снимку Виктория призналась супругу в любви. "Целую! Дэвид, я люблю тебя", — написала она.

 
 
 
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Kisses @davidbeckham, I love u

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

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Поклонники звездной пары в комментариях оставляют восхищенные отзывы, как крепким союзом, так и красотой звездной пары. "Красивая пара", "Крепкая и красивая семья", "Роскошные!", "Вы потрясающие", — пишут в фанаты.

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Виктория Бекхэм, Дэвид Бекхэм, Снимки.

Автор:

Телеграф
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