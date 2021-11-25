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Російську Інстасамку хочуть заборонити за пропаганду проституції

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Реп-виконавиця Дарія Зотєєва прославилася завдяки своїм скандальним витівкам Новина оновлена 25 листопада 2021, 15:46
Реп-виконавиця Дарія Зотєєва прославилася завдяки своїм скандальним витівкам

Неповнолітні опиняються під негативним впливом 21-річної скандальної особи

Російську блогерку Інстасамку (справжнє ім’я Дарія Зотєєва), яка у вересні під час концерту в Києві вигнала із зали свого фаната, звинуватили у пропаганді розпусти та проституції серед дітей та молоді.

Про це повідомляє Telegram-канал "Бещадний піарник".

У документах, прикріплених до посту, йдеться, що "Громадський центр із захисту традиційних сімейних цінностей "Іван Чай" у Росії вимагає від генеральної прокуратури РФ звернути увагу на неодноразові порушення законодавства про захист дітей від інформації, що завдає шкоди їх здоров’ю та розвитку. 21-літня Інстасамка, пісні якої просякнуті одним матом, під час своїх концертів разом із репером Moneyken виводять неповнолітніх шанувальників на сцену.

Батьки дуже занепокоєні цим та на законодавчому рівні звинувачують реп-виконавницю у пропаганді розпусти та проституції серед дітей.

Дарья Зотеева, более известная как Instasamka — российская певица и инстаблогер. Одна из самых популярных девушек в России за 2019 год по версии Google. У 2019 році стала широко відомою після скандалу, повʼязаного з фільмом "Вона вам не Инстасамка", в якому було розказано про множинні випадки обману аудиторії з її боку.

Щодо хлопця, якого скандальна реп-виконавиця вивела із зали під час свого виступу в Києві півтора місяці тому, то після розголошення про інцидент українці розкритикували поведінку росіянки та висловили обурення, чому інші присутні не стали на захист свого співвітчизника.

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#Інстасамка #Дарина Зотеєва
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