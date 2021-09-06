У Києві реперка із РФ просто так вигнала з концерту хлопця: в мережі - шквал критики через поведінку артистки (відео)

Квиток на виступ співачки коштує приблизно 500 гривень

Українці обурилися через те, що в неділю, 5 вересня, у Києві дозволили провести концерт російської реперки та блогерки Інстасамки (справжнє імʼя Дарина Зотеєва), котра прямо під час виступу вигнала із залу одного із глядачів.

Про обурення громадян повідомляє "24 канал".

Сам факт проведення концерту росіянки не сподобався багатьом українцям, проте ще більше громадян обурив зухвалий вчинок співачки, котра під час виступу в клубі вигнала одного із глядачів через його зовнішній вигляд.

"У мене є одна людина, яка мені не подобається в залі. Можна його вивести на**й? Ти, в панамці білій у**біщной, забирайся на**й звідси. Іди або сам, або тебе за шкірку на**й звідси викинуть", — сказала Інстасамка.

Таким чином, хлопцю довелося піти, адже зал підтримав співачку гучними вигуками.

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Варто відзначити, що вартість квитка на концерт російської реперки складає близько 1,5 тис. рублів (приблизно 500 гривень).

Українці прокоментували ситуацію, сказавши, що російську співачку взагалі не варто було приймати в країні:

"Для чого ми пускаємо в Україну біосміття? На**уй з України треба подібне сміття. Хай воно там кваситься на своїх болотах".

"Як з таким жити? Та не пускати цих недозрілих".

Деякі також висловили сумніви щодо таланту реперки: "Це просто дно. Чудовисько, яке думає, що воно співачка".

Також читачі соцмереж виступили на захист хлопця, котрого без причини вигнали із залу, хоча він витратив свої гроші, аби там знаходитися: "Їй дозволили виступати, а вона виганяє з ганьбою хлопця, нашого українця. Людина просто прийшла подивитися, він нічого не робив".

Також користувачів мережі обурила реакція українців, котрі підтримали російську реперку Інстасамку у її намірах вигнати одного із глядачів: "Вона просто сказала, що він їй не подобається, а все це стадо, наше українське, почало кричати "на**й, на**й". Це хіба нормально? Українці, мали б підтримати хлопця".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у лютому 2021 року Інстасамка заявила ,що її на вулиці облили зеленкою, проте багато хто сприйняв це, як хайп.

Нагадуємо, що російський співак Баста після зняття заборони вʼїзду в Україну зачастив із концертами, що обурило деяких громадян — наступний виступ заплановано на 19 грудня.