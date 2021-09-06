В Киеве рэперша из РФ просто так выгнала с концерта парня: в сети - шквал критики из-за поведения артистки (видео)

Билет на выступление певицы стоит примерно 500 гривен

Украинцы возмутились из-за того, что в воскресенье, 5 сентября, в Киеве разрешили провести концерт российской рэперши и блогерши Инстасамки (настоящее имя Дарья Зотеева), которая прямо во время выступления выгнала из зала одного из зрителей.

О возмущении граждан сообщает "24 канал".

Сам факт проведения концерта россиянки не понравился многим украинским, однако еще больше граждан возмутил дерзкий поступок певицы, которая во время выступления в клубе выгнала одного из зрителей через его внешний вид.

"У меня есть один человек, который мне не нравится в зале. Можно вывести на**й, ты, в панамке белой в**бищной, убирайся на**й отсюда. Иди или сам, или тебя за шкирку на**и отсюда выкинут ", — сказала Инстасамка.

Таким образом, парню пришлось уйти, ведь зал поддержал певицу громкими криками.

Осторожно! На кадрах присутствует нецензурная лексика!

Стоит отметить, что стоимость билета на концерт российской рэперши составляет около 1,5 тыс. рублей (приблизительно 500 гривен).

Украинцы прокомментировали ситуацию, сказав, что российскую певицу вообще не стоило принимать в стране:

"Для чего мы пускаем в Украине биомусор. На**уй из Украины надо подобный мусор. Пусть оно там кваситься на своих болотах".

"Как с таким жить? Не пускать этих незрелых".

Некоторые также выразили сомнения относительно таланта рэперши: "Это просто дно. Чудовище, которое думает, что оно певица".

Также читатели соцсетей выступили в защиту парня, которого без причины выгнали из зала, хотя он потратил свои деньги, чтобы там находиться: "Ей разрешили выступать, а она выгоняет с позором парня, нашего украинца. Человек просто пришел посмотреть, он ничего не делал" .

Также пользователей сети возмутила реакция украинцев, которые поддержали российскую рэпершу Инстасамку в ее намерениях выгнать одного из зрителей: "Она просто сказала, что он ей не нравится, а все это стадо, наше украинское, начало кричать" на**й, на**и ". Это разве нормально? Украинцы, должны поддержать парня".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в феврале 2021 Инстасамка заявила, что ее на улице облили зеленкой, однако многие восприняли это, как хайп.

Напоминаем, что российский певец Баста после снятия запрета въезда в Украину зачастил с концертами, что возмутило некоторых граждан — следующее выступление запланировано на 19 декабря.