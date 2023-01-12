"Акт демонстрації непокори українців": організаторка скандальної вечірки у Куршевелі пафосно виправдалася

За словами дівчини, публікації зі святкування несли у собі "переможний настрій"

Організаторка скандальної вечірки на честь свого дня народження Аліна Варакута видала нову порцію виправдань за галасливе гуляння у Куршевелі. До цього дівчина говорила, що має право відзначати цю дату як заманеться і будь-де, але тепер вибачилася. А рішення про гучне святкування блогерка назвала "актом демонстрації непокори українського народу".

Про це Варакута написала у своєму Телеграм-каналі, коментуючи скандал навколо її вечірки на гірськолижному курорті. Вона спростувала, що є донькою депутата чи олігарха, оскільки виросла у "простій родині на Троєщині".

Так, блогерка прокоментувала наявність на гулянні національних символів.

"Зараз кожне свято українця пов’язане з одним бажанням – перемоги. І це був акт демонстрації непокори українського народу у будь-який час. І нам не було страшно, що на цьому курорті можуть бути росіяни, і може виникнути якийсь конфлікт, бо наша позиція – категорична", — йдеться у повідомленні Варакути.

Разом з тим, дівчина вибачилася перед тим, кого образили кадри з її вечірки в Куршавелі, що облетіли мережу.

"Я розумію, що через стан речей у країні зараз, через особисті втрати кожного я могла когось сильно образити. Я хочу щиро вибачитися за це і запевнити, що публікація сторіз зі святкування несла в собі абсолютно протилежний, переможний настрій", — додала Варакута.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на вечірці на честь іменин Аліни Варакути були помічені українська модель Каріна Жосан та її чоловік Сергій Ошеровський, якого розшукує МВС.