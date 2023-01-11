"Наші клоуни у Куршевелі": українська модель із чоловіком у розшуку веселяться на елітному курорті на фоні прапора України (відео, фото)

Ошеровський, за даними журналіста Ткача, має спільні справи з нардепом від ОПЗЖ

Поки багато українців віддають життя за свою батьківщину перебувають і ті, хто в цей час може дозволити собі відпочивати елітних курортах. Так, наприклад, володарка звання " Міс Україна Всесвіт"-2018 Карина Жосан та її чоловік Сергій Ошеровський, розшукуваний МВС України, веселяться з танцями на столі в Куршевелі на фоні прапора України. На розкішний час української "еліти" звернула увагу навіть росіянка Ксенія Собчак. За її даними, гуляння в одному з найдорожчих ресторанів курорту обійшлися відпочиваючим не менше, ніж 20 тисяч євро.

Додамо, що у ресторані Bagatelle, в якому відпочивали вищезгадані особи, подають чорну ікру по 2100 євро за трохи більше 100 грам, і шампанське Dom Perignon по 660 євро за пляшку.

Як зазначив український журналіст Михайло Ткач, він бачив героїв вечірки у Монако ще кілька місяців тому.

"Ці люди у святковому настрої герої матеріалу "Батальйон Монако 2", яких цього літа ми зафіксували у всіх пафосних місцях Монте Карло, Монако та Ніцци і які, звичайно, потім ходили в префектуру Ніцци подовжувати статус біженців, Карина Жосан та її чоловік Сергій Ошеровський ", — Розповів Ткач.

При цьому, зазначив Ткач, Ошеровський перебуває у розшуку МВС України "Постанова суду про дозвіл на затримання з метою приводу".

"Знаходиться треба сказати не дуже ефективно, тому що він не в Україні вже рік ", — каже Ткач.

Крім того, за даними журналіста, Ошеровський має відношення до так званої бригади "Потапів". Вони, за словами Ткача, обслуговують будівництво народного депутата від ОПЗЖ Вадима Столара, який, до речі, нещодавно був помічений у ресторані в Дубаї.

"Ще раз. Чоловік у розшуку голосно гуляє в Куршавелі. І його дружина публікує відео, як вони демонстративно витрачають гроші. Приберіть корупцію і ці люди помруть від голоду в однокімнатних квартирах на Борщагівці. А поки вони ганьблять Україну в Монако, Дубаї та Куршавелі, це означає, що корупцію ви не прибрали і вони продовжують заробляти це означає, що продовжують заробляти ті, хто їх кришує Заробляють ті, хто кришує тих, хто кришує їх і так далі. час ", — каже Ткач.

У відео є ненормативна лексика.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ЗМІ назвали батальйон "Монако", який поіменно втік до Європи.