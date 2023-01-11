Подкармливают оккупантов: популярный производитель чипсов попал в скандал

Бренд обещал уйти с российского рынка, но так этого и не сделал

Вслед за французским производителем замороженных и консервированных овощей Bonduelle, который попал в скандал из-за помощи российским оккупантам в Украине, много вопросов в сети взывало поведение производителя чипсов Lay’S.

Так в телеграм-канале Инсайдер UA заметили, что в одном из местных изданий Костромы рассказали, как российским солдатам в зоне боевых действий доставляют продукты питания.

Отмечается, что чипсы этой компании настолько популярны у оккупантов, что их доставляют через кураторов на передовую.

При этом Lay’S уже попадал в скандал весной, когда вместе с другим брендом Cheetos поставлял продукты питания для российских благотворительных организаций, вроде тульского фонда "русь".

"Если они так хотят быть социально полезными в россии и кормить российских солдат, то явно не планируют уходить с российского рынка. Может, нашим торговым сетям стоит ускорить их выход с украинского рынка? Убрать токсичную продукцию со своих полок и больше не иметь дела с брендами-коллаборантами?", — спросили авторы сообщения.

Стоит отметить, что в росСМИ в июле появлялись сообщения о том, что Lay’S намерен уйти с местного рынка, однако очевидно этого не произошло.

Lay’S, как и упомянутые Cheetos, принадлежат американской многонациональной корпорации PepsiCo. Она приостановила свою деятельность в россии в марте, но уже в сентябре снова начала открывать вакансии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие международные компании продолжают работать в россии даже вопреки обещаниям свернуть там бизнес.