Украинские магазины массово убирают с полок товары популярной марки — та помогала армии россии

Французская компания стала спонсором террористической российской войны

На фоне скандала с участием французского производителя замороженных и консервированных овощей Bonduelle, оказывавшего гуманитарную помощь оккупационной армии россии, множество сетевых супермаркетов в Украине приняли решение прекратить сотрудничество с Bonduelle Group. В этот список вошли такие компании как VARUS, АТБ-Маркет, NOVUS и "Ашан".

Об этом во вторник, 10 января, на своей странице в соцсети написал инвестор и эксперт по бизнесу Денис Довгополый, добавив к публикации комментарии представителей нескольких крупных украинских магазинов относительно дальнейшего нежелания сотрудничать с предательницей.

"VARUS, АТБ-Маркет, NOVUS — в теме. Ждем реакции ROZETKA, Сильпо и Фоззи, Метро.

ЗИ: Ашан в теме", — говорится в тексте публикации.

Стоит напомнить, что ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) призвало ввести санкционные ограничения против французского производителя "заморозок" и консервов Bonduelle, ведь компания попала в скандал из-за оказания гуманитарной помощи российской армии.

Добавим, что Bonduelle Group уже внесена в список International War Sponsor (Международные спонсоры войны).

Ранее "Телеграф" сообщал, что известная французская компания L’Oréal может вернуться на российский рынок. Такие известные бьюти-бренды косметики и парфюмерии как Lancome, Yves Saint Laurent и Giorgio Armani якобы готовы возобновить поставки в страну-агрессора.