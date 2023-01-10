Українські магазини масово прибирають з полиць товари популярної марки - та допомогала армії росії

Французька компанія стала спонсором терористичної російської війни

На тлі скандалу за участі французького виробника заморожених та консервованих овочів Bonduelle, який надавав гуманітарну допомогу окупаційній армії росії, велика кількість мережевих супермаркетів в Україні прийняли рішення припинити співпрацю із Bonduelle Group. До цього списку увійшли такі компанії як VARUS, АТБ-Маркет, NOVUS і "Ашан".

Про це у вівторок, 10 січня, на своїй сторінці у соцмережі написав інвестор і експерт по бізнесу Денис Довгополий, додавши до допису коментарі представників кількох великих українських магазинів щодо подальшого небажання співпрацювати із компанією-зрадницею.

"VARUS, АТБ-Маркет, NOVUS — у темі. Чекаємо на реакцію ROZETKA, Сільпо і Фоззі, Метро.

ЗИ: Ашан у темі", — йдеться у тексті публікації.

Варто нагадати, що раніше Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) закликало ввести санкційні обмеження проти французького виробника "заморозок" і консервів Bonduelle, адже компанія потрапила у скандал через те, що надавала гуманітарну допомогу російській армії.

Додамо також, що Bonduelle Group вже внесена до списку International War Sponsor (Міжнародні спонсори війни).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відома французька компанія L’Oréal може повернутися на російський ринок. Тож такі відомі б'юті-бренди косметики і парфумерії як Lancome, Yves Saint Laurent і Giorgio Armani нібито готові поновити поставки до країни-агресора.