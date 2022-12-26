Почему часть международных компаний не спешат выходить из россии — свежий анализ

Бренды, спонсирующие войну в Украине своими налогами

В начале полномасштабного вторжения россии в Украину большая часть мировых брендов, что беспокоятся о своей репутации, заявили об остановке деятельности или полном выходе из рынка россии. Однако многие не сдержали обещаний. Значительная часть международных компаний, имеющих заводы на территории россии, остановили инвестиции, но продолжили производить и поставлять товары на их рынок. Подобные бизнесы фактически спонсируют российскую агрессию в Украине своими налогами.

Уйти или остаться — стало сложным выбором, ведь рынок россии огромный. Те компании, которые приняли решение остановить любую деятельность, понесли существенные финансовые потери. За этим процессом сразу начали следить разные исследователи. Сайт "Телеграф" решил разобраться, какие компании-гиганты на 11-м месяце войны до сих пор колеблются в выборе и кто отслеживает эти события.

Кто следит за выходом компаний с рынка россии?

Наиболее популярно исследование Йельского университета. В сети можно встретить немало подобных ресурсов, основанных именно на этом списке. Проект направлен на отслеживание реакции западных корпораций на войну россии против Украины. Данные постоянно обновляет преподаватель Джеффри Зонненфельд и их команда экспертов, научных сотрудников и студентов. Они наблюдают за публичными заявлениями и сайтами компаний.

Команда аналитиков создала подробный список и разделила компании на пять категорий – A, B, C, D и F.

A – полностью покинули РФ (335 организаций);

B – ушли, но с возможностью вернуться (495 компаний);

C — сократили операции (171 компания);

D — отказ от новых инвестиций/развития (161 компания);

F – business as usual (227 компаний).

Бизнесы, попавшие в группы А-D, по исследованию Йельского университета обеспечивали до 40% российского ВВП.

Впрочем, есть более расширенные списки. Одним из таких является аналитический список LeaveRussia, созданный по инициативе украинских волонтеров.

Своими усилиями они сформировали огромную базу компаний, связанных с российским рынком. Список регулярно обновляется и содержит много дополнительной информации. Например, данные о количестве персонала, доходах, капитале и других показателях, подробно показывающих, как работает спонсирование российских ракет.

Procter&Gamble – лучший спонсор войны

После 24 февраля Procter&Gamble вместе с сотнями других международных компаний сделала серию громких заявлений: осудила действия москвы, анонсировала сокращение объемов продаж, заявила о прекращении каких-либо капитальных вложений и даже пообещала полный выход с российского рынка. Однако компания не сдержала обещания. Они не только остались в россии, но и не остановили два огромных завода.

"Многие наши российские коллеги и народ россии сталкиваются с проблемами и неопределенностью относительно своего будущего, которые также важны. Мы будем поддерживать своих российских работников", — сообщила компания в марте.

Она подчеркнула, что сокращает ассортимент, но оставляет в нем "товары для здоровья и гигиены, от которых зависит повседневная жизнь простых россиян".

Таким образом в россии продолжили работать два производственных гиганта P&G: завод по изготовлению лезвий и станков для бритья Gillette в Санкт-Петербурге и комбинат бытовой химии в Тульской области, который является крупнейшим в мире производителем моющих средств этой фирмы. Там выпускают всем известные бренды Ariel, Tide, Миф, Tix, Ace, Lenor, Comet, Fairy, Mr.Proper и детские подгузники Pampers.

Производители бытовой техники: чьи слова разошлись с делом

Несмотря на обещания, часть изготовителей бытовой техники продолжает поставлять товары на российский рынок. Среди таких компаний – южнокорейская Samsung. Согласно официальным заявлениям корпорации, она остановила поставки в рф еще весной. Вместе с тем товары Samsung и дальше продаются на рынке. По состоянию на 26 декабря, на российском кадровом портале SuperJob было более сотни вакансий по запросу "Samsung". В основном здесь ищут продавцов-консультантов.

Китайская телекоммуникационная компания Huawei также не покидает россию. Они продолжают поставлять свой товар на рынок через посредников. Об этом 31 октября сообщали РИА Новости со ссылкой на ведущего аналитика компании Mobile Research Group Эльдара Муртазина.

"Смарт-компания Huawei поставляет товар на российский рынок через китайского дистрибьютора. Подобным образом работает Xiaomi — третий по величине производитель смартфонов в мире. Более того, под Новый год эти компании имеют распродажи, скидки и прочее по целой номенклатуре товаров. На следующий год, насколько мне известно, планов тоже достаточно много», – рассказал Муртазин.

Южнокорейский бренд LG еще весной официально сообщил об остановке поставок товаров в россию, дипломатически умолчав о собственном заводе в Подмосковье. Также продолжают работу российский сайт компании и официальные сервисные центры.

Некоторую лояльность азиатских брендов к агрессии россии легко объяснить. Но часть западных компаний также держатся за кровавый российский рынок. В частности, многонациональная конгломератная компания Philips из Нидерландов.

Гигантские международные компании двурушники

Немецкую компанию Metro безрезультатно призвали уйти с российского рынка из-за террористических действий россии. Руководство не только категорически отказалось, но и угрожало украинскому офису отключением от поставок товара за давление на корпорацию по выходу из россии. Кроме того, Metro запустила в РФ Академию развития малого и среднего бизнеса.

Французская сеть продуктовых супермаркетов Auchan также спокойно продолжает работать на обоих рынках. Главный офис "Ашана" заявил, что российское население якобы не отвечает за развязанную войну, а сама компания работает во благо простых людей. И продолжает уплачивать налоги в российский бюджет. Только в 2020 году компания "Ашан ритейл Россия" уплатила в бюджет 167 млн долларов.

Официальная позиция ритейлера

Несмотря на критику, швейцарская компания Nestlé продолжает работать в россии по принципу "базового права на еду". В компании заявили, что сконцентрируют свою деятельность в россии не на заработке, а на предоставлении необходимого продовольствия (детское и медицинское питание).

PepsiCo – американская многонациональная корпорация по производству пищевых продуктов, закусок и напитков. Они предлагают прохладительные напитки, соки, чипсы, закуски, молочные продукты и другую еду под марками Cheetos, Doritos, Lay’s, Mirinda, Mug, Pepsi, Pepsi Max, Pepsi Next, Sandora, 7up, "Агуша", "Чудо", "Слов, "Садочок", "Машенька" и т.д.

Компания приостановила свою деятельность в россии в марте, но уже в сентябре начала открывать вакансии.

Американская глобальная сигаретная и табачная компания Philip Morris (Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, IQOS) владеет заводом в Ленинградской области. В компании заявили, что глубоко взволнованы ситуацией, прекратят инвестиции, но останутся на рынке.

Многие бренды, которые еще весной заявили о выходе с российского рынка, на самом деле продолжали работать через франчайзеров. В частности, американская сеть Gap еще в марте обещала покинуть рф. При этом, по данным Reuters, с 11 марта по 16 июня поставила в россию одежду на 5,2 млн долларов. Позже, попав в скандал, компания решила закрыть магазины в россии.

Как сообщал "Телеграф" ранее, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призывает бойкотировать такие компании, пока они не прекратят спонсировать войну в Украине и не уйдут из россии окончательно.