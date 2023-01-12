Перемыл косточки Камилли, Кэтрин и Уильяму. Что нужно знать о скандальной книге принца Гарри

В книге сделаны шокирующие открытия о британской королевской семье

Принц Гарри не стал долго ждать после выпуска скандального сериала Netflix о тайнах королевской жизни. И вот он перемыл косточки каждому представителю семьи в книге под названием "Spare" ("Запасной").

Книга рассказывает, как складывалась его жизнь как запасного наследника британского престола. Его брат Уильям был первенцем, следовательно, наследником. Хотя Гарри делится несколькими трогательными воспоминаниями, он не щадит никого в этих мемуарах.

Вот что нужно знать о "Запасном":

Образ плохого парня

В своих мемуарах он признается, что пробовал кокаин в 17 лет. Поскольку он был "готов попробовать почти все, что изменило бы предустановленный порядок". Он также вспоминает, как курил марихуану в ванной комнате Итонского колледжа, когда служившие его охранниками полицейские патрулировали внешнюю часть здания. Гарри также описывает принятие "волшебных грибов" во время поездки в Калифорнию в 2016 году

Принца Гарри критиковали за то, что он решил надеть нацистскую форму на костюмированной вечеринке 2005 года. Говоря дальше об этом инциденте, герцог Сассекский сказал, что ему на тот момент было всего 20 лет, и утверждал, что именно Миддлтон и принц Уильям дали добро ему носить этот наряд.

Потеря невинности

Возможно, это не то, что вы хотели узнать из книги, но принц Гарри все рассказал. Принцу было 17, когда он потерял девственность со старшей женщиной в поле за пабом.

Он говорит, что это был "унизительный" опыт. Это была женщина, которая любила лошадей и обращалась с ним, как с молодым жеребцом.

История о "Талибане"

Одним из самых ярких является утверждение принца Гарри о том, что он убил 25 талибов в Афганистане. Боевой подвиг случился, когда принц служил вторым пилотом вертолета Apache в 2012-2013 годах.

Он пишет, что не испытывает ни удовольствия, ни стыда по поводу своих действий, и в пылу боя считал вражеских бойцов фигурами, снимающими с шахматной доски.

Некоторые сомневались, мог ли Гарри быть уверенным в жертвах, но Гарри сказал, что просматривал видео своих миссий, и технологии позволили ему точно установить, сколько вражеских бойцов он ликвидировал.

Некоторые военные говорят, что слова Гарри могут увеличить риск безопасности для него и для британских сил во всем мире:

"Я не считаю разумным то, что он сказал это вслух ", — сказал ветеран Королевской морской пехоты Бен МакБин, знающий Гарри еще с военных времен.

Королева-консорт Камилла

Отношение Гарри к королеве-консорту Камиллы также полно противоречий. Гарри сравнивает первую встречу с Камиллой с уколом – "закройте глаза, и вы даже не почувствуете этого". В другой главе выражает свое негодование, что королева-консорт превратила его спальню в гардеробную после того, как он переехал из Кларенса Хауса.

Также утверждает, что они с Уильямом сказали своему отцу, что простят Камиллу и примут ее в семью, если Чарльз пообещает никогда не жениться на ней. Однако королева-консорт якобы уже начала "кампанию, направленную на женитьбу, а со временем и на корону", а Чарльз игнорировал призывы своих сыновей.

Король Чарльз не поддержал его после смерти Дианы

В мемуарах Гарри описывает, как отец разбудил его, чтобы сообщить, что Диана попала в автомобильную аварию. Гарри пишет, что Чарльз, который, по словам Гарри, не умел выражать свои чувства, не обнял его в этот момент.

Далее Гарри пишет о воспроизведении на такой же скорости автомобильной поездки, которую Диана совершила в Париже накануне ее смерти, надеясь, что это закроет его внутренние сомнения, но говорит, что это заставило его поставить под сомнение официальную причину ее смерти.

Как досталось принцу Уильяму

Между братьями Гарри и Уильямом напряженность продолжалась десятилетиями. Они называли друг друга "Гарольд" и "Вилли". По рассказу старший брат игнорировал младшего в Итоне и выглядел разъяренным, что не соответствует его публичному имиджу чуткого принца.

Принц Гарри утверждает, что принц Уильям приехал в его резиденцию в Ноттингем Коттедж, где они поссорились в 2019 году из-за Мегана Маркла. Согласно книге, Уильям назвал Маркл "тяжелой", "грубой", а затем еще больше оскорбил принца Гарри. Принц Уэльский обвинил Гарри в том, что он не ведет себя как запасный.

"Все случилось так быстро. Он схватил меня за шиворот, сорвав мое ожерелье, и повалил на пол. Я приземлился на собачью миску, которая треснула под моей спиной, куски врезались в меня. Какое-то мгновение я полежал, ошарашенный, а потом встал и сказал ему уходить".

Камни в сторону семьи

Также Гарри упрекнул королевскую семью в промедлении с датой и местом его свадьбы с Меган. Он говорит, что когда он консультировался со своим братом о возможности жениться на соборе Святого Павла или Вестминстерском аббатстве, Уильям сказал, что это невозможно, поскольку они были местом свадьбы Чарльза и Дианы и Уильяма и Кэтрин соответственно.

Уильям же предложил сельскую часовню.

Герцог также утверждает, что Уильям приказал ему сбрить бороду накануне свадьбы с Меган, несмотря на то, что королева позволила ему ее оставить.

Также принц Гарри утверждает, что узнал о смерти королевы Елизаветы по новостям, а не от своей семьи.

Отзывы

Критики в Британии писали о книге довольно растерянно. The Guardian назвало это "несовершенной попыткой взять повесть в свои руки", которая одновременно симпатична и абсурдна.

Критик для ВВС назвал ее "самой странной книгой, когда-либо написанной членом королевской семьи", и сказал, что иногда она читается как "длиннейший текст о пьяном гневе".

В The Independent рецензент сказал, что мемуары "подробны, а иногда прекрасно написаны", добавив, что "если Гарри собирается поджечь свою семью, он по крайней мере сделал это со стилем".

Как сообщал "Телеграф", британцы выступили за лишение принца Гарри королевского титула после выхода в свет скандальной документалки.