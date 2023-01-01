Фильм от Netflix не зашел: британцы выступили за лишение принца Гарри королевского титула

Выход шоу только испортил впечатление от герцогов Сассекских

Выход на стриминговом сервисе Netflix документального фильма о жизни принца Гарри и Меган Маркл не улучшил общественное мнение о звездной паре. Шестисерийное шоу "Гарри и Меган" вышло в декабре 2022 года и получило шквал критики.

Как сообщает The Times, почти половина жителей Британии, просмотрев фильм, посчитала, что герцог Сассекский должен быть лишен своего королевского титула. Об этом заявили 44% респондентов, и только 32% опрошенных британцев это мнение не разделяют.

Отмечается, что сериал от Netflix также вызвал больше симпатии к принцу Уильяму и Кейт Миддлтон, а не к Гарри и Меган. В общей сложности 44% британцев заявили, что больше симпатизируют герцогам Кембриджским, а Сассекским — всего 17%.

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл показали в документалке редкие семейные кадры и видеодневники. Пара не забыла упомянуть в откровенном и скандальном шоу высокопоставленных родственников, расизм и СМИ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Netflix презентовали новый сезон "Эмили в Париже". Без украинок снова не обошлось.