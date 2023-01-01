Фільм від Netflix не зайшов: британці виступили за позбавлення принца Гаррі королівського титулу

Вихід шоу тільки зіпсував враження від герцогів Сассекських

Вихід на стрімінговому сервісі Netflix документального фільму про життя принца Гаррі та Меган Маркл не покращив громадську думку про зіркову пару. Шестисерійне шоу "Гаррі і Меган" вийшло у грудні 2022 року і отримало шквал критики.

Як повідомляє The Times, майже половина жителів Британії, переглянувши фільм, вирішила, що герцог Сассекський має бути позбавлений свого королівського титулу. Про це заявили 44% респондентів, і лише 32% опитаних британців цю думку не поділяють.

Зазначається, що серіал від Netflix також викликав більше симпатії до принца Вільяма та Кейт Міддлтон, а не до Гаррі і Меган. Загалом 44% британців заявили, що більше симпатизують герцогам Кембриджським, а Сассекським – лише 17%.

Нагадаємо, що принц Гаррі і Меган Маркл показали в документалці рідкісні сімейні кадри та відеощоденники. Пара не забула згадати у відвертому та скандальному шоу високопоставлених родичів, расизм та ЗМІ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Netflix презентували новий сезон "Емілі у Парижі". Без українок знову не обійшлося.