Netflix випустив скандальний серіал про принца Гаррі та Меган Маркл: про що він та чому отримав шквал критики

Документальний серіал про членів королівської родини став предметом суперечок

На Netflix вийшов довгоочікуваний документальний серіал про Меган і Гаррі. Принц та його дружина пустили до себе телекамери так близько, як жодного разу в історії не робили члени британської королівської родини. Перші три серії глядачі вже можуть подивитися, решта вийде 15 грудня. Загалом очікується 6 епізодів.

Та ще з моменту виходу трейлера, перші сторінки британських газет були переповнені обуренням. Шанувальники королівського двору та телевізійні критики заявили, що майбутня стрічка завдасть удару по репутації та стосункам всієї родини. Сьогодні пропонуємо розібрати, про що розповідається в документальному фільмі та чому подружжю може загрожувати позбавлення королівських титулів.

Що Netflix розповів про Меган Маркл та принца Гаррі

Варто зауважити, що Гаррі та Меган опинилися впритул до телекамер, показали рідкісні сімейні кадри та свої відеощоденники. Саме тому візуальна складова фільму – це величезний ексклюзив. Та окрім цього, випущені епізоди охоплюють низку гострих тем. Пара не забуде згадати високопоставлених родичів, расизм, а також дістанеться ЗМІ.

У першій серії документального серіалу вони кажуть, що вирішили зняти це кіно для того, щоб розповісти світові свою історію. Так би мовити, історію кохання пари з перших вуст, адже секретний роман тривав від липня до жовтня 2016 року. Парі вдавалося приховувати свої стосунки від публіки чотири місяці. Вони згадують про знайомство в Instagram, романтичну поїздку до Ботсвани та перший поцілунок.

За словами принца Гаррі, Меган пожертвувала всім, зокрема своєю свободою, щоб приєднатись до його світу, а потім він зробив те саме для неї.

У другому епізоді Меган розповідає про зацікавленість преси до неї. Від того часу, як їхній роман був публічно оприлюднений, на Меган почали полювання папараці. За словами акторки, преса навіть заплатила деяким сусідам, аби вони встановили камеру прямої трансляції на її задньому дворі.

Втручання та хабарництво преси – одна з ключових тем серіалу Netflix, бо і Меган, і Гаррі емоційно говорять про вплив уваги засобів масової інформації на їхнє життя. Також тут зачепили тему расистського ставлення. Пара вважає, що раса Меган була значним фактором у реакції ЗМІ на неї. Нагадаємо, мати жінки — афроамериканка.

У третьому епізоді згадуються деякі інциденти при знайомстві Меган з сім'ю принца. За їх словами, королівська родина не була рада майбутній принцесі. Вони не вірили, що роман із Меган надовго та не розуміли, чому вона має отримувати якийсь особливий статус чи охорону. Ситуація з Меган ускладнювалася ще й тим, що вона була змішаної раси.

У світових ЗМІ серіал викликав широкий резонанс

Журналісти впевнені, що стрічка завдасть удару по британській королівській родині, а бунтарський принц у такий спосіб вирішив помститися родичам за всі старі образи.

"Зупиніть цей королівський цирк", — йдеться у заголовку Daily Mirror. Газета звинувачує пару у неодноразовому розпалюванні війни між членами королівської сім’ї, тоді як звичайні люди борються з кризою вартості життя.

Таблоїд також повідомляє, що принц Вільям був надзвичайно розлючений через заяви свого брата, а стосунки між ними навряд чи вдасться налагодити.

Видання Daily Mail теж потужно розкритикувало документальний серіал, посилаючись на критиків, що звинувачують пару в бажанні "знищити монархію" та описують розголошення інформації як "напад на спадщину королеви".

Співдружність націй, якій покійна Величність присвятила своє життя, у програмі була описана як "Імперія 2.0". Протягом свого історичного 70-річного правління королева була віддана організації та здійснила понад 200 візитів до країн Співдружності. У той час документальний фільм Netflix оприлюднив серію підбурливих тверджень, у яких Британію назвали "расистською" країною. Ба більше, в одному з фрагментів Гаррі каже, що королівська сім’я є "частиною проблеми", коли йдеться про расизм у Британії.

Додається, що зйомка відеощоденників та інтерв'ю для серіалу проводилися в ті часи, коли принц Філіп та королева Єлизавета II мали критичний стан здоров'я. Пара почала зйомки серіалу у 2020 році та продовжувала до серпня 2022 року, всього за декілька тижнів до смерті королеви.

"Це ганебно і боягузливо. Є багато людей, які раді, що покійна королева не бачить цього." — заявили в газеті.

The Times описує серіал як "мильну оперу". Крім того, газета підкреслила рівень несвідомості принца Гаррі, адже його вислови можуть мати серйозні наслідки.

Реакція королевської сім'ї

На початку першого епізоду на екрані з'являється табличка, в якій йдеться про те, що члени королівської родини відмовилися коментувати вміст документального фільму. Втім, за кілька годин після виходу серіалу в ефір, Букінгемський палац та Кенсінгтонський палац заперечили, що до них зверталися за коментарями.

Букінгемський палац розкритикував принца Гаррі та Меган Маркл і звинуватив у брехні. У свою чергу шанувальники британського королівського двору вимагають покарати головних героїв та позбавити титулів.

Тим часом королівський оглядач Дікі Арбітер зауважив, що позбавлення титулів не буде простою процедурою. Він пояснив, що король може це зробити, але для цього буде потрібний акт парламенту, який позбавляє герцогства.

За словами експертів, монарх має намір чекати виходу останніх епізодів документальної картини. Та вже зараз відомо, що він може не запросити молодшого сина та його кохану на свою коронацію у травні 2023 року.

Нагадаємо, що у січні 2020 року герцог і герцогиня Сассекські відмовились від виконання обов'язків королівської сім'ї. Вони заявили, що розлючені через втручання ЗМІ та розчаровані тим, що Букінгемський палац заборонив їм розвивати бренд SussexRoyal.

Гаррі тоді залишився принцом, і подружжя зберегло свої титули герцога та герцогині Сассекських, але щодо них більше не використовують звертання Його/Її королівська високість.