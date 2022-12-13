Рада ліквідувала найскандальніший суд України

За ліквідацію суду проголосували 310 народних депутатів

У вівторок, 13 грудня, Верховна Рада України ліквідувала скандальний Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) та утворила Київський міський окружний адміністративний суд (КМОАС).

Про це підтвердив голова правління Фонду DEJURE Михайло Жернаков на своїй сторінці у Facebok.

Депутати проголосували за законопроект №5369 про ліквідацію ОАСК та №5370 про створення Київського міського окружного адміністративного суду. Загалом за ліквідацію суду свої голоси віддали 310 депутатів. Двоє утрималися від голосування. Проти ніхто не проголосував. За створення нового суду проголосували 326 депутатів.

Нардеп Ярослав Желєзняк розповів про те, як проголосували фракції.

Видання LIGA, посилаючись на інформацію співрозмовника у керівництві фракції "Слуга народу", повідомляє, що Рада проголосувала за відправлення законопроекту на невідкладний підпис президенту.

В ОАСК уже встигли прокоментувати рішення Ради. У пресслужбі зазначили, що "незаконна ліквідація суду ставить під загрозу захист прав українців у період воєнного стану та після його закінчення".

Нагадаємо, що керівником Окружного адміністративного суду Києва є Павло Вовк, який раніше потрапив під санкції США. Це сталося в рамках "закону Магнітського", що стосується людей, причетних до корупції, переслідувань та порушень прав людини.

За керівництва Вовка ОАСК став відомий, зокрема, скандальними рішеннями про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, протиправністю дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку" тощо.