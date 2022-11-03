Рада звільнила одного з міністрів: для нього готова нова посада

Його наступником може стати Олександр Кубраков

Міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова, якого пророкували наступним керівником НАК "Нафтогаз України", Верховна Рада звільнила з посади міністра. За відставку проголосували 279 народних депутатів. Наступним рішенням дійсно може стати його призначення головою Нафтогазу.

Як зазначається, звільнення Чернишова підтримали 195 депутатів зі Слуги народу, 16 – із Платформи за життя та мир, по 13 – із Батьківщини, Відновлення України, За майбутнє, Довіри, 6 – із Голосу та 10 позафракційних депутатів. Фракція Євросолідарності у повному складі утрималася.

Чернишова тепер можуть призначити на посаду керівника НАК "Нафтогаз України" замість Юрія Вітренко, якого уряд звільнив із посади у понеділок. Це підтверджують і джерела "Телеграфу".

Можливо, що пізніше Міністерство розвитку громад та територій планують об’єднати з Міністерством інфраструктури та скоротити державний апарат працівників. Їх очолить чинний міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, одразу кілька джерел після звільнення Вітренка повідомили про те, що його місце може посісти міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.