Рада уволила одного из министров: для него готова новая должность

Его преемником может стать Александр Кубраков

Министра развития общин и территорий Алексея Чернышова, которого пророчили следующим руководителем НАК "Нафтогаз Украины", Верховная Рада уволила с должности министра. За отставку проголосовали 279 народных депутатов. Следующим решением действительно может стать его назначение главой Нафтогаза.

Как отмечается, увольнение Чернышова поддержали 195 депутатов из Слуги народа, 16 – из Платформы за жизнь и мир, по 13 – из Родины, Восстановление Украины, За будущее, Доверия, 6 – из Голоса и 10 внефракционных депутатов. Фракция Евросолидарности в полном составе воздержалась.

Чернышова теперь могут назначить на должность руководителя НАК "Нафтогаз Украины" вместо Юрия Витренко, которого правительство уволило с должности в понедельник. Это подтверждают и источники "Телеграфа".

Возможно, позже Министерство развития общин и территорий планируют объединить с Министерством инфраструктуры и сократить государственный аппарат работников. Их возглавит действующий министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Как сообщал "Телеграф" ранее, сразу несколько источников после увольнения Витренко сообщили о том, что его место может занять министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.