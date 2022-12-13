Рада ликвидировала самый скандальный суд Украины

За ликвидацию суда проголосовали 310 народных депутатов

Во вторник, 13 декабря, Верховная Рада Украины ликвидировала скандальный Окружной административный суд Киева (ОАСК) и создала Киевский городской окружной административный суд (КГОАС).

Информацию об этом подтвердил председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков на своей странице в Facebok.

Депутаты проголосовали за законопроект №5369 о ликвидации ОАСК и №5370 о создании Киевского городского окружного административного суда. В целом за ликвидацию суда свои голоса отдали 310 депутатов. Двое воздержались от голосования. Против не проголосовал никто. За создание нового суда проголосовали 326 депутатов.

Нардеп Ярослав Железняк рассказал о том, как проголосовали фракции.

Издания LIGA, ссылаясь на информацию собеседника в руководстве фракции "Слуга народа", передает, что Рада проголосовала за отправку законопроекта на безотлагательную подпись президенту.

В ОАСК уже успели прокомментировать сегодняшнее решение Рады. В пресс-службе отметили, что "незаконная ликвидация суда ставит под угрозу защиту прав украинцев в период военного положения и после его окончания".

Напомним, что руководителем Окружного административного суда Киева является Павел Вовк, который ранее попал под санкции США. Это произошло в рамках "закона Магнитского", касающегося людей, причастных к коррупции, преследованиям и нарушениям прав человека.

При руководстве Вовка ОАСК стал известен, в частности, скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, противоправностью действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко по разглашению информации о Поле Манафорте, отмене решения о национализации "Приватбанка" и т.д.