Одиозный киевский судья отреагировал на санкции, введенные против него США

Он отвергает все обвинения в свою сторону

Руководитель Окружного административного суда Киева Павел Вовк, во вторник, 9 декабря, попавший под санкции США, прокомментировал это решение Госдепартамента. По его словам, это не стало для него неожиданностью и что ему и членам ОАСК уделяют слишком много внимания уже в течение семи лет. Таким образом, "определенные международные структуры" якобы пытаются получить контроль над судебной властью в Украине.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, еще более очевидным для него это стало после начала в Высшем антикоррупционном суде слушания его дела о возможном захвате власти, ведь заказчики этого дела понимали, что это бесперспективный шаг.

"Отсутствие каких-либо достижений, кроме дешевого пиара, очевидно и заставило инициаторов кампании прибегнуть к последнему шансу – обращение с кляузами в Вашингтон. Эти люди, пытаясь избежать ответственности за безрезультатно потраченные время и деньги и пользуясь своими связями, ввели в заблуждение Госдепартамент США", — объяснил Вовк.

Кроме того, он добавил, что наложение таких санкций – это не столько угроза ему, сколько "публичное признание их ["заказчиков дела"] собственного непрофессионализма и ничтожности их намерений". Вовк отметил, что все обвинения в его сторону безосновательны.

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Напомним, Госдепартамент США в пятницу объявил о введении санкций против главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка и двух членов его семьи. Это произошло в рамках "закона Магнитского", касающегося людей, причастных к коррупции, преследованиям и нарушениям прав человека. Он не будет иметь права на въезд в США. В 2020 году НАБУ объявило Вовку подозрение в создании преступной организации и захвате власти.