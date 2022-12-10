Одіозний київський суддя відреагував на санкції, запроваджені проти нього США

Він відкидає всі звинувачення в свій бік

Керівник Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк, який у вівторок, 9 грудня, потрапив під санкції США, прокоментував це рішення Держдепартаменту. За його словами, що це не стало для нього несподіванкою і що йому та членам ОАСК приділяють забагато уваги вже протягом семи років. Таким чином "певні міжнародні структури" начебто намагаються отримати контроль над судовою владою в Україні.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. За його словами, ще більш очевидним для нього це стало після початку у Вищому антикорупційному суді слухання його справи про можливе захоплення влади, адже "замовники" цієї справи розуміли, що це безперспективний крок.

"Відсутність будь-яких досягнень, крім дешевого піару, очевидно і змусило ініціаторів кампанії вдатися до останнього шансу – звернення з кляузами до Вашингтону. Ці люди, намагаючись уникнути відповідальності за безрезультатно витрачені час і гроші та користуючись своїми зв’язками, ввели в оману Держдепартамент США", — пояснив Вовк.

Крім того, він додав, що накладання таких санкцій — це не стільки загроза йому, скільки "публічне визнання їх ["замовників справи"] власного непрофесіоналізму та нікчемності їх намірів". Вовк зазначив, що всі обвинувачення в його сторону є безпідставними.

Нагадаємо, Держдепартамент США в п'ятницю оголосив про запровадження санкцій проти голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та двох членів його сім'ї. Це сталося в рамках "закону Магнітського", який стосується людей, причетних до корупції, переслідувань та порушень прав людини. Він не матиме права на в'їзд до США. У 2020 році НАБУ оголосило Вовку підозру у створенні злочинної організації та захопленні влади.