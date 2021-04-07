Скачать
Середа, 07.04.2021
Україна не хоче говорити про Донбас в Білорусі: який сигнал Київ відправив Мінську і чому пошук нового місця для переговорів - проблема
Україна не хоче говорити про Донбас в Білорусі: який сигнал Київ відправив Мінську і чому пошук нового місця для переговорів - проблема
Брата судді Вовка затримали при отриманні 100 тисяч доларів: що про це відомо
Брата судді Вовка затримали при отриманні 100 тисяч доларів: що про це відомо
Листівки і картинки з наступаючим Благовіщенням українською мовою
Листівки і картинки з наступаючим Благовіщенням українською мовою
Як вакцинуватися від коронавірусу: киянка дала покрокову інструкцію
Як вакцинуватися від коронавірусу: киянка дала покрокову інструкцію

Мільйони доларів готівки та антикваріат: що НАБУ знайшла при обшуку у брата судді Вовка (фото)

Мільйони доларів готівки та антикваріат: що НАБУ знайшла при обшуку у брата судді Вовка (фото)
10:25 Сьогодні Телеграф

Детективи НАБУ виявили мільйони доларів, сотні тисяч євро і антикваріат під час обшуку у брата голови Окружного суду Києва Павла Вовка. Також був затриманий його колега.

Про це ву facebook повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро.

"Вирішується питання про повідомлення їм про підозру. За місцем виявлення предмету неправомірної вигоди детективи НАБУ віднайшли предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича. ", - відмічають у відомстві.

Пыд час обшуку у адвокатів було знайдено більше 3,7 мільйонів доларів США, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривен і 100 шекелів.

Відмітимо, до цього Павло Вовк постійно ігнорував засідання Антикорупционного суду. Суддя кілька разів не приходив на суд, а детективи НАБУ ніяк не могли вручити йому повістку, оскільки не могли його знайти. За місцем роботи в ОАСК Вовк не з'являвся через відпустку. Не було його і за місцем проживання. А один раз він просто втік від детективів НАБУ, які не встигли вручити йому повістку.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Андрій Топчій
Автор: Андрій Топчій Редактор стрічки новин
Перегляди: 118

Все по темі:

НАБУ, Обшук, Адвокати, Павло Вовк.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Листівки і картинки з наступаючим Благовіщенням українською мовою
02 ЗСУ помстилися бойовикам за загибель свого побратима
03 В Україні більше 15 тисяч нових випадків коронавірусу: найбільше нових хворих в Києві
04 Україна вдруге за місяць оновила рекорд смертності від коронавірусу: де ситуація найгірша
05 Мільйони доларів готівки та антикваріат: що НАБУ знайшла при обшуку у брата судді Вовка (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
ЗСУ помстилися бойовикам за загибель свого побратима
ЗСУ помстилися бойовикам за загибель свого побратима
Привітання з Благовіщенням 2021: красиві листівки і картинки
Привітання з Благовіщенням 2021: красиві листівки і картинки
Сумне лідерство: Україна перша в Європі за поширенням COVID-19
Сумне лідерство: Україна перша в Європі за поширенням COVID-19
В Україні більше 15 тисяч нових випадків коронавірусу: найбільше нових хворих в Києві
В Україні більше 15 тисяч нових випадків коронавірусу: найбільше нових хворих в Києві
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся