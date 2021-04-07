Мільйони доларів готівки та антикваріат: що НАБУ знайшла при обшуку у брата судді Вовка (фото)

Детективи НАБУ виявили мільйони доларів, сотні тисяч євро і антикваріат під час обшуку у брата голови Окружного суду Києва Павла Вовка. Також був затриманий його колега.

Про це ву facebook повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро.

"Вирішується питання про повідомлення їм про підозру. За місцем виявлення предмету неправомірної вигоди детективи НАБУ віднайшли предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича. ", - відмічають у відомстві.

Пыд час обшуку у адвокатів було знайдено більше 3,7 мільйонів доларів США, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривен і 100 шекелів.

Відмітимо, до цього Павло Вовк постійно ігнорував засідання Антикорупционного суду. Суддя кілька разів не приходив на суд, а детективи НАБУ ніяк не могли вручити йому повістку, оскільки не могли його знайти. За місцем роботи в ОАСК Вовк не з'являвся через відпустку. Не було його і за місцем проживання. А один раз він просто втік від детективів НАБУ, які не встигли вручити йому повістку.