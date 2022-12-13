Netflix выпустил скандальный сериал о принце Гарри и Меган Маркл: о чем он и почему получил шквал критики

Документальный сериал о членах королевской семьи стал предметом споров

На Netflix вышел долгожданный документальный сериал о Меган и Гарри. Принц и его жена пустили к себе телекамеры так близко, как никогда в истории не делали члены британской королевской семьи. Первые три серии зрители уже могут посмотреть, остальные выйдут 15 декабря. В общей сложности ожидается 6 эпизодов.

Но еще с момента выхода трейлера первые страницы британских газет были переполнены негодованием. Почитатели королевского двора и телевизионные критики заявили, что будущая лента нанесет удар по репутации и отношениям всей семьи. Сегодня предлагаем разобраться, о чем рассказывается в документальном фильме и почему супругам может грозить лишение королевских титулов.

Что Netflix рассказал о Меган Маркл и принце Гарри

Стоит заметить, что Гарри и Меган оказались вплотную к телекамерам, показали редкие семейные кадры и видеодневники. Именно поэтому визуальная составляющая фильма – огромный эксклюзив. Кроме того, выпущенные эпизоды охватывают ряд острых тем. Пара не забудет упомянуть высокопоставленных родственников, расизм, а также достанется СМИ.

В первой серии документального сериала они говорят, что решили снять это кино, чтобы рассказать миру свою историю. Так сказать, историю любви пары из первых уст, ведь секретный роман длился с июля по октябрь 2016 года. Паре удавалось скрывать свои отношения от публики четыре месяца. Они вспоминают о знакомстве в Instagram, романтическую поездку в Ботсвану и первый поцелуй.

По словам принца Гарри, Меган пожертвовала всем, в частности, своей свободой, чтобы присоединиться к его миру, а затем он сделал то же самое для нее.

Во втором эпизоде Меган рассказывает о заинтересованности журналистов к ней. С тех пор как их роман был публично обнародован, на Меган начали охоту папарацци. По словам актрисы, пресса даже заплатила некоторым соседям, чтобы те установили камеру прямой трансляции на ее заднем дворе.

Вмешательство и взяточничество прессы – одна из ключевых тем сериала Netflix, потому что и Меган, и Гарри эмоционально говорят о влиянии внимания средств массовой информации на их жизнь. Также здесь затронули тему расистского отношения. Пара считает, что раса Меган являлась значительным фактором в реакции СМИ на нее. Напомним, мать женщины – афроамериканка.

В третьем эпизоде упоминаются некоторые инциденты при знакомстве Меган с семьей принца. По их словам, королевская семья не была рада будущей принцессе. Они не верили, что роман с Меган надолго и не понимали, почему она должна получать какой-то особый статус или охрану. Ситуация с Меган осложнялась еще и тем, что она была смешанной расой.

В мировых СМИ сериал вызвал широкий резонанс

Журналисты уверены, что лента нанесет удар по британской королевской семье, а бунтарский принц таким образом решил отомстить родственникам за все старые оскорбления.

"Остановите этот королевский цирк", — говорится в заголовке Daily Mirror. Газета обвиняет пару в неоднократном разжигании войны между членами королевской семьи, в то время как обычные люди борются с кризисом стоимости жизни.

Таблоид также сообщает, что принц Уильям был чрезвычайно взбешен из-за заявлений своего брата, а отношения между ними вряд ли удастся наладить.

Издание Daily Mail тоже мощно раскритиковало документальный сериал, ссылаясь на критиков, обвиняющих пару в желании "уничтожить монархию" и описывающих разглашение информации как "нападение на наследство королевы".

Содружество наций, которому покойная Величество посвятила свою жизнь, в программе было описано как "Империя 2.0". В течение своего исторического 70-летнего правления королева была отдана организации и совершила более 200 визитов в страны Содружества. В то время документальный фильм Netflix обнародовал серию подстрекающих утверждений, в которых Британию назвали "расистской" страной. Более того, в одном из фрагментов Гарри говорит, что королевская семья является "частью проблемы", когда речь идет о расизме в Британии.

Более того, съемка видеодневников и интервью для сериала проводились в те времена, когда принц Филипп и королева Елизавета II имели критическое состояние здоровья. Пара начала съемки сериала в 2020 году и продолжала до августа 2022 года, всего за несколько недель до смерти королевы.

"Это позорно и трусливо. Есть много людей, которые рады, что покойная королева не видит этого." – заявили в газете.

The Times описывает сериал как "мыльную оперу". Кроме того, газета подчеркнула уровень бессознательности принца Гарри, ведь его высказывания могут иметь серьезные последствия.

Реакция королевской семьи

В начале первого эпизода на экране появляется табличка, в которой говорится, что члены королевской семьи отказались комментировать содержимое документального фильма. Впрочем, через несколько часов после выхода сериала в эфир, Букингемский дворец и Кенсингтонский дворец возразили, что к ним обращались за комментариями.

Букингемский дворец подверг критике принца Гарри и Меган Маркл и обвинил во лжи. В свою очередь, поклонники британского королевского двора требуют наказать главных героев и лишить титулов.

Между тем, королевский обозреватель Дики Арбитер отметил, что лишение титулов не будет простой процедурой. Он объяснил, что король может это сделать, но для этого потребуется акт парламента, лишающий герцогства.

По словам экспертов, монарх намерен ожидать выхода последних эпизодов документальной картины. Но уже сейчас известно, что он может не пригласить младшего сына и его возлюбленную на свою коронацию в мае 2023 года.

Напомним, что в январе 2020 года герцог и герцогиня Сассекски отказались от исполнения обязанностей королевской семьи. Они заявили, что разъярены из-за вмешательства СМИ и разочарованы тем, что Букингемский дворец запретил им развивать бренд SussexRoyal.

Гарри тогда остался принцем, и супруги сохранили свои титулы герцога и герцогини Сассекских, но по отношению к ним больше не используют обращения Его/Ее королевское высочество.